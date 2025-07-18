"Зеленский назначил Умерова секретарем Совета нацбезопасности Украины"

12:19 18.07.2025

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий указ.

В правительстве Дениса Шмыгаля Умеров возглавлял Министерство обороны. Кроме того, он был главой украинской делегации на последних раундах переговоров с Россией в Стамбуле.

После отставки Умерова министром обороны стал Шмыгаль. С поста премьер-министра он подал в отставку 15 июля, Верховная рада приняла его отставку днем позже.

Правительство Украины возглавила Юлия Свириденко, ранее первый вице-премьер и министр экономики.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что США не одобрили кандидатуру Умерова в качестве посла в США из-за его лояльности главе офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

При этом, как отмечал бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, Умерову отказали в назначении послом в Штатах, так как он является гражданином этой страны, а это категорически запрещено американским законодательством., пишет Газета.RU.