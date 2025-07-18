Зеленский назначил Умерова секретарем Совета нацбезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий указ.
В правительстве Дениса Шмыгаля Умеров возглавлял Министерство обороны. Кроме того, он был главой украинской делегации на последних раундах переговоров с Россией в Стамбуле.
После отставки Умерова министром обороны стал Шмыгаль. С поста премьер-министра он подал в отставку 15 июля, Верховная рада приняла его отставку днем позже.
Правительство Украины возглавила Юлия Свириденко, ранее первый вице-премьер и министр экономики.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что США не одобрили кандидатуру Умерова в качестве посла в США из-за его лояльности главе офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрею Ермаку.
При этом, как отмечал бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, Умерову отказали в назначении послом в Штатах, так как он является гражданином этой страны, а это категорически запрещено американским законодательством., пишет Газета.RU.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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"Зеленский назначил Умерова секретарем Совета нацбезопасности Украины"
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Расставляет свои кадры, точнее ему расставляют, глава ОП, который де-факто выполняет функции президента Украины. Ну а Зеленский клоуном был
таким и остался. На пост посла Украины в США предлагает (понятно снова же глава ОП) Ольгу Стефанишину, имеющую ноль опыта в дипломатии и на которую имеется незакрытое уголовное дело. Вообщем каков президент таковы и кадры.
гражданин СШП.