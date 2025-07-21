Переговоры России и Украины ожидаются в Стамбуле в конце недели

12:05 21.07.2025

Очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, как ожидается, пройдет в Стамбуле в конце текущей недели, даты уточняются, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее предложение российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Россия и Украина уже провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта, напоминает РИА Новости.