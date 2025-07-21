Переговоры России и Украины ожидаются в Стамбуле в конце недели
Очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, как ожидается, пройдет в Стамбуле в конце текущей недели, даты уточняются, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее предложение российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Россия и Украина уже провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта, напоминает РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Полезно лишний раз показать, какие из бандеровцев переговорщики.
Толстобрюхожопова убрали, посмотрим на следующего. ):
А кто воюет гуманно?
НАТО в Югославии?
Штаты в Иране?
Евреи всю свою историю? Как там по поводу Пурима?
"царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться... и убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить".
Детей-то за что? И жен? Ведь вырезали почти 80 тыс. местных до последних овец и кошек...
сильно тянет "белых турков" на родину предков что для них других стран не существует
Нужно пойти навстречу Трампу и выходить с предложением прекращении огня на условии безоговорочной капитуляции Украины.
Обе стороны воюют негуманно,военный конфликт налицо.