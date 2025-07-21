Переговоры России и Украины ожидаются в Стамбуле в конце недели

Очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, как ожидается, пройдет в Стамбуле в конце текущей недели, даты уточняются, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее предложение российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. 

Россия и Украина уже провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта, напоминает РИА Новости.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2025, 18:40
    Гость: Nic

    Полезно лишний раз показать, какие из бандеровцев переговорщики.
    Толстобрюхожопова убрали, посмотрим на следующего. ):

  2. 21.07.2025, 17:47
    Гость: Смешно...

    А кто воюет гуманно?
    НАТО в Югославии?
    Штаты в Иране?
    Евреи всю свою историю? Как там по поводу Пурима?
    "царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться... и убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить".
    Детей-то за что? И жен? Ведь вырезали почти 80 тыс. местных до последних овец и кошек...

  3. 21.07.2025, 15:59
    Гость: Таак

    сильно тянет "белых турков" на родину предков что для них других стран не существует

  4. 21.07.2025, 15:53
    Гость: Скептик

    Нужно пойти навстречу Трампу и выходить с предложением прекращении огня на условии безоговорочной капитуляции Украины.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа
Из-за убытков фермеры в России начали массово уничтожать кур-несушек
Штрафы за VPN и поиск экстремистских материалов: разбор закона и мнения экспертов
80 лет с начала работы Потсдамской конференции: зачем рушат итоги Потсдама?
Избранное
Король и Шут «Официальный саундрек. Часть 1» (интернет-релиз)
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
Джин-Тоник feat. Дима Сокол «Где ты вчера была» (интернет-сингл)
«Приехал бездушный бульдозер»: как убивали театр Николая Губенко
«Гран-Куражъ», 24 апреля, «Урбан»
ТОП-3 модели лучших беспроводных наушников 2022
Бахыт-Компот «Алешенька живой»
Fetal Decay «The Last Martyrity»
Cranioclast «Perverted Pleasures and Then Some...» (CD + 3 стикера + инфо-стикер, медиатор)
Виталий Аверьянов «Николин день. Четвертый час песен»
«Как оказалось, вклад России в мировое обеспечение едой больше, чем показывала раньше западная статистика»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации