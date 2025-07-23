Макрон подал иск о клевете из-за утверждений о трансгендерности жены

Кадр из видеотрансляции на официальном сайте президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в американский суд иск о клевете против блогерши Кэндис Оуэнс из-за ее заявлений о гендерной идентичности первой леди Франции, пишут «Ведомости».  

В исковом заявлении, направленном в Верховный суд Делавэра, Макроны обвинили Оуэнс в проведении кампании, содержащей заведомо ложные сведения, которая, по их мнению, преследовала цель повысить популярность ее подкаста и расширить аудиторию за счет унизительных высказываний в их адрес. 

В иске утверждается, что среди ложных заявлений фигурировало утверждение о том, что Брижит Макрон (52 года) при рождении носила имя Жан-Мишель Тронье – фактически являющееся именем ее старшего брата.

«Каждый раз, когда Макроны покидают свой дом, они делают это, зная, что бесчисленное количество людей слышали, и многие верят в эти гнусные измышления», – говорится в жалобе. «Это агрессивно, бесчеловечно и глубоко несправедливо». 

В 22 пунктах иска фигурирует требование о взыскании компенсации и штрафных санкций, точный размер которых не уточняется.

В судебных документах Макрон подробно изложил историю знакомства с супругой, опровергая обвинения Оуэнс в «растлении несовершеннолетних». Согласно его показаниям, их первая встреча произошла, когда 15-летний Эммануэль был учеником в школе, где 39-летняя Брижит (на тот момент замужняя женщина с тремя детьми) преподавала. Их сближение началось во время подготовки школьного театрального представления, но, как подчеркивает президент, все отношения строго соответствовали закону. После того как родители узнали о чувствах сына и перевели его в другую школу, юный Макрон пообещал Брижит, что обязательно на ней женится.

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