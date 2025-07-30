"Трамп заявил, что позволит приехавшим в США украинцам остаться"

10:36 30.07.2025

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить прибывшим в страну гражданам Украины остаться в США до завершения боевых действий. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, пишет ТАСС.

"Да. Полагаю, мы это сделаем", - сказал он в ответ на вопрос, смогут ли украинцы оставаться в Соединенных Штатах до завершения кризиса на Украине.

"К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними", - отметил Трамп.

Ранее президент США выдвинул России ультиматум: либо Москва заканчивает боевые действия на Украине в ближайшие 10 дней, либо Вашингтон вводит 100-процентные пошлины на товары из стран, которые продолжают торговлю с РФ, сообщает "Коммерсант". Дональд Трамп также заявил, что уже не так сильно заинтересован в личной встрече с президентом Владимиром Путиным.