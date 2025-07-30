Трамп заявил, что позволит приехавшим в США украинцам остаться
Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить прибывшим в страну гражданам Украины остаться в США до завершения боевых действий. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, пишет ТАСС.
"Да. Полагаю, мы это сделаем", - сказал он в ответ на вопрос, смогут ли украинцы оставаться в Соединенных Штатах до завершения кризиса на Украине.
"К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними", - отметил Трамп.
Ранее президент США выдвинул России ультиматум: либо Москва заканчивает боевые действия на Украине в ближайшие 10 дней, либо Вашингтон вводит 100-процентные пошлины на товары из стран, которые продолжают торговлю с РФ, сообщает "Коммерсант". Дональд Трамп также заявил, что уже не так сильно заинтересован в личной встрече с президентом Владимиром Путиным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"предпринимательные" - это на мове или на идиш? По-русски - предприимчивые. Кстати, предприимчивых немного, в основном - просто колбасные эмигранты. Слинявшие на очередную историческую "родину".
"Трамп заявил, что позволит приехавшим в США украинцам остаться"
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Я-б ещё и российским разрешил, не только украинским.
И те и те люди умные, образованые, предпринимательные - залог успеха для Амерички.
Правильно что стесняетесь, в статье это сказано,.
надолго?
что Украине отойдет даже Сибирь - это вряд ли....