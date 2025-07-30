Трамп заявил, что позволит приехавшим в США украинцам остаться

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить прибывшим в страну гражданам Украины остаться в США до завершения боевых действий. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, пишет ТАСС.

"Да. Полагаю, мы это сделаем", - сказал он в ответ на вопрос, смогут ли украинцы оставаться в Соединенных Штатах до завершения кризиса на Украине.

"К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними", - отметил Трамп.

Ранее президент США выдвинул России ультиматум: либо Москва заканчивает боевые действия на Украине в ближайшие 10 дней, либо Вашингтон вводит 100-процентные пошлины на товары из стран, которые продолжают торговлю с РФ, сообщает "Коммерсант". Дональд Трамп также заявил, что уже не так сильно заинтересован в личной встрече с президентом Владимиром Путиным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2025, 15:54
    Гость: ha

    "предпринимательные" - это на мове или на идиш? По-русски - предприимчивые. Кстати, предприимчивых немного, в основном - просто колбасные эмигранты. Слинявшие на очередную историческую "родину".

  2. 30.07.2025, 15:10
    Гость: blog2038

    "Трамп заявил, что позволит приехавшим в США украинцам остаться"
    ---,.
    Я-б ещё и российским разрешил, не только украинским.
    И те и те люди умные, образованые, предпринимательные - залог успеха для Амерички.

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