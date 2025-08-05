США будут выдавать визы под залог до 15 тысяч долларов

Государственный департамент США запускает экспериментальную программу, в рамках которой получение визы для въезда в страну может потребовать финансового обеспечения от заявителя. Речь идет о денежном залоге в размере от 5 до 15 тысяч долларов, который будет служить гарантией того, что иностранец покинет территорию США в срок, пишет РИА Новости.

Как говорится в опубликованном документе, речь идет о визах категорий B-1 и B-2, выдаваемых с целью краткосрочного пребывания в стране — по делам бизнеса или в туристических целях. Нововведение касается граждан тех стран, для которых американские власти фиксируют высокий уровень нарушений визового режима, прежде всего — случаев просроченного пребывания. Список конкретных государств в документе не приводится.

Программа начнет действовать с августа 2025 года и продлится один год — до августа 2026-го. В каждом конкретном случае сумма залога будет определяться сотрудником консульства на основании обстоятельств подачи и может составить $5 000, $10 000 или $15 000.

Одним из обязательных условий возврата залога станет не только соблюдение сроков пребывания, но и выезд из страны исключительно через заранее определённые международные аэропорты, входящие в перечень, утвержденный в рамках программы.

Госдепартамент пока не располагает точной оценкой того, скольких заявителей коснется требование об обеспечительном платеже, но предварительный прогноз указывает на примерно 2 тысячи человек в течение действия программы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 05.08.2025, 13:00
    Гость: Безобразие!

    Получается, простому русскому рабочему или колхознику теперь путь в США заказан? Теперь только в Таджикистан?

  5. 05.08.2025, 11:54
    Гость: Paul

    В день отъезда - взять под арест за плевок на улице,опоздал на самолет,вот и твои 15 тыров пошли в гегемонскую казну.И штраф за плевок :))

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