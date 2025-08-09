Российский посол впервые с 2021 года посетил памятную церемонию в Нагасаки
Посол России в Японии Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США Нагасаки 9 августа 1945 года.
"Как известно, начиная с 2022 года Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под лицемерными предлогами "сложной международной обстановки" и "соображений безопасности". Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами, в том числе в контексте ситуации на Украине. В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия", — сказал он РИА Новости.
Представители администрации лично посетили российское посольство, передав письмо за подписью мэра города с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов, отметил Ноздрев.
Дипломат добавил, что решил посетить мероприятие в силу этих обстоятельств, а также по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Если надо, Коккинаки долетит до Нагасаки, и покажет там Араки, где и как зимуют раки" - из довоенных пожеланий советских трудящихся. Долетело, пожелания осуществились, что не так?
На него сразу и накинулись местные за атомную бомбардировку Японии, лучше бы вообще не ездил как раньше.
Знаете, есть такая русская пословица: - "Хрен редьки не слаще, чёрт дьявола не лучше", как вариант: - Хрен редьки не слаще, уголь сажи не белее".
Если у кого-то мозги ещё не до конца зомбированы, могут покопаться в памяти, Большой Советской Энциклопедии, в Википедии. в конце концов! И постараться найти, что же на самом деле стало с американскими индейцами примерно 300 лет назад.
Для злейших врагов русских - американцев Япония ничто иное, как "непотопляемый авианосец" с временем подлёта к территории России в несколько минут.
Почитайте небольшую книгу А. Берёзкина "Американо-английские империалисты - злейшие враги советского народа" 1952 года издания, если, конечно, сможете её найти, а у меня она была, причём именно первое издание в серо-синей обложке в отличие от последующих в жёлто-коричневой. И я даже знаю того, кто у меня её (и не только её) "заныкал", не икается, Василий Иванович?... Конечно же не Чапаев...
Как же так? Уже несколько лет верхи Японии внушают что атомные бомбы на эти города сбросили иноплланетяне при поддержки Сталина, а ВВС США тут не причем. Я до сих пор считаю что страна воинственных самураев находится под оккупацией США и это правильно. Правильно потому так как уж лучше плаксивый японец, чем новый реваншист, но уже с атомным оружием.