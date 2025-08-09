Российский посол впервые с 2021 года посетил памятную церемонию в Нагасаки

Посол России в Японии Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США Нагасаки 9 августа 1945 года. 

"Как известно, начиная с 2022 года Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под лицемерными предлогами "сложной международной обстановки" и "соображений безопасности". Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами, в том числе в контексте ситуации на Украине. В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия", — сказал он РИА Новости.

Представители администрации лично посетили российское посольство, передав письмо за подписью мэра города с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов, отметил Ноздрев.

Дипломат добавил, что решил посетить мероприятие в силу этих обстоятельств, а также по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки.

  1. 09.08.2025, 16:25
    Гость: Имрек

    "Если надо, Коккинаки долетит до Нагасаки, и покажет там Араки, где и как зимуют раки" - из довоенных пожеланий советских трудящихся. Долетело, пожелания осуществились, что не так?

  2. 09.08.2025, 16:25
    Гость: Пилот

    На него сразу и накинулись местные за атомную бомбардировку Японии, лучше бы вообще не ездил как раньше.

  3. 09.08.2025, 15:16
    Гость: Николай

    Знаете, есть такая русская пословица: - "Хрен редьки не слаще, чёрт дьявола не лучше", как вариант: - Хрен редьки не слаще, уголь сажи не белее".
    Если у кого-то мозги ещё не до конца зомбированы, могут покопаться в памяти, Большой Советской Энциклопедии, в Википедии. в конце концов! И постараться найти, что же на самом деле стало с американскими индейцами примерно 300 лет назад.
    Для злейших врагов русских - американцев Япония ничто иное, как "непотопляемый авианосец" с временем подлёта к территории России в несколько минут.
    Почитайте небольшую книгу А. Берёзкина "Американо-английские империалисты - злейшие враги советского народа" 1952 года издания, если, конечно, сможете её найти, а у меня она была, причём именно первое издание в серо-синей обложке в отличие от последующих в жёлто-коричневой. И я даже знаю того, кто у меня её (и не только её) "заныкал", не икается, Василий Иванович?... Конечно же не Чапаев...

  4. 09.08.2025, 13:01
    Гость: .Штурман

    Как же так? Уже несколько лет верхи Японии внушают что атомные бомбы на эти города сбросили иноплланетяне при поддержки Сталина, а ВВС США тут не причем. Я до сих пор считаю что страна воинственных самураев находится под оккупацией США и это правильно. Правильно потому так как уж лучше плаксивый японец, чем новый реваншист, но уже с атомным оружием.

Все комментарии (5)
