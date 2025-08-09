Российский посол впервые с 2021 года посетил памятную церемонию в Нагасаки

12:16 9.08.2025

Посол России в Японии Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США Нагасаки 9 августа 1945 года.

"Как известно, начиная с 2022 года Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под лицемерными предлогами "сложной международной обстановки" и "соображений безопасности". Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами, в том числе в контексте ситуации на Украине. В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия", — сказал он РИА Новости.

Представители администрации лично посетили российское посольство, передав письмо за подписью мэра города с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов, отметил Ноздрев.

Дипломат добавил, что решил посетить мероприятие в силу этих обстоятельств, а также по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки.