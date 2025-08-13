Пекин прервал контакты с президентом Чехии после встречи с Далай-ламой

09:05 13.08.2025

Китай объявил о прекращении взаимодействия с президентом Чехии Петром Павлом после его визита в Индию, где он встретился с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV.

Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, подчеркнув, что данный шаг рассматривается как нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

«Несмотря на наши неоднократные протесты, президент Чехии отправился в Индию для встречи с Далай-ламой. Это противоречит обязательствам, которые Прага ранее взяла на себя, и наносит ущерб суверенитету Китая», — заявил дипломат.

Власти КНР традиционно настаивают на своем исключительном праве утверждать личность Далай-ламы, считая Тибет частью своей территории. Пекин подчеркивает, что процесс выбора духовного лидера должен происходить исключительно в пределах Тибетского автономного района, чтобы оставаться под контролем китайских властей.

В то же время в канцелярии президента Чехии заявили, что встреча носила частный характер и не сопровождалась официальными лицами. По словам пресс-секретаря Филипа Платоша, Павел воспользовался приглашением духовного лидера, чтобы лично поздравить его с важной годовщиной, во время возвращения из рабочей поездки в Японию.

Канцелярия Чехии подчеркнула, что сейчас между президентами двух стран нет прямых контактов, поэтому этот эпизод не повлияет на уже сложившиеся отношения.

Исторически институт Далай-лам существует с 1587 года и основан на вере в перерождение духовного лидера после смерти. Действующий Далай-лама XIV, родившийся в 1935 году, был признан реинкарнацией в 1937-м. С 1959 года он живет в индийском Дхарамсале после подавления тибетского восстания китайскими войсками.