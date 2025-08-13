Пекин прервал контакты с президентом Чехии после встречи с Далай-ламой
Китай объявил о прекращении взаимодействия с президентом Чехии Петром Павлом после его визита в Индию, где он встретился с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV.
Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, подчеркнув, что данный шаг рассматривается как нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
«Несмотря на наши неоднократные протесты, президент Чехии отправился в Индию для встречи с Далай-ламой. Это противоречит обязательствам, которые Прага ранее взяла на себя, и наносит ущерб суверенитету Китая», — заявил дипломат.
Власти КНР традиционно настаивают на своем исключительном праве утверждать личность Далай-ламы, считая Тибет частью своей территории. Пекин подчеркивает, что процесс выбора духовного лидера должен происходить исключительно в пределах Тибетского автономного района, чтобы оставаться под контролем китайских властей.
В то же время в канцелярии президента Чехии заявили, что встреча носила частный характер и не сопровождалась официальными лицами. По словам пресс-секретаря Филипа Платоша, Павел воспользовался приглашением духовного лидера, чтобы лично поздравить его с важной годовщиной, во время возвращения из рабочей поездки в Японию.
Канцелярия Чехии подчеркнула, что сейчас между президентами двух стран нет прямых контактов, поэтому этот эпизод не повлияет на уже сложившиеся отношения.
Исторически институт Далай-лам существует с 1587 года и основан на вере в перерождение духовного лидера после смерти. Действующий Далай-лама XIV, родившийся в 1935 году, был признан реинкарнацией в 1937-м. С 1959 года он живет в индийском Дхарамсале после подавления тибетского восстания китайскими войсками.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"пьют-воруют". Почитайте биографию Мишеля(так звала его супруга),кто он,на ком был женат и как всю жизнь кормился у государственного корыта на народные денежки.Занимательная история.А,так как,хотелось всем этим поделиться(и похвастаться тоже),Мишель начал писать.
"Гость: МИД КНР
последовательно отстаивает интересы своей страны. Это правильная позиция."
---
С таким правом президент Чехии отстаивает интересы СВОЕЙ страны, или он должен НАГНУТЬСЯ перед Китаем?
Не зря еще писалось еще в 19-м веке:
""Жалкая нация рабов. Сверху донизу - все рабы"
Н. Г. Чернышевский.
-
"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ"
М. Ю. Лермонтов
--
"Если меня разбудят через сто лет и спросят - что происходит в России, я отвечу - пьют и воруют"
Многие путают "Отечество" и "ваше превосходительство"
"Любовь к отечеству проявляется в неуклонном выполнении распоряжений начальства"
М. Е. Салтыков - Щедрин. " Как видим, с тех пор в России мало что изменилось.
"Гость: Анна
Чехи-верные рабы американцев и этим все сказано."
---
А что надо спрашивать разрешения сюзерена(?) с кем и когда встречаться или как? Бред какой-то.
"Китай объявил о прекращении взаимодействия с президентом Чехии Петром Павлом после его визита в Индию, где он встретился с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV"
---
С кем встречается президент Чехии - этих его суверенное право как человека и как президента в данном случае Чехии? Что лидер тот или иной страны должен запрашивать разрешения на встречу в Поднебесной?
Ну, если насмерть поссориться с Китаем из-за далай-ламы (далай-лама конечно важней!) в интересах Чехии то флаг ей в руки. Чехия и так уже поссорилась с Россией а теперь и с Китаем. Осталось только поссориться с остальным миром кроме нежно любимых США и НАТО.