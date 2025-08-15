Стал известен состав делегации США на переговорах с Россией

15:02 15.08.2025

На переговорах с Россией в состав делегации США вошли глава ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и госсекретарь Марко Рубио.

В состав делегации также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. Всего в состав американской делегации вошли 16 человек, пишет "Коммерсант" со ссылкой на агентство Reuters.

В состав российской делегации вошли главы МИДа Сергей Лавров, Минфина Антон Силуанов, Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial, что его главным приоритетом на сегодняшней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске будет "обсуждение возможности прекращения огня на Украине".

Согласно графику президента США Дональда Трампа, который распространил Белый дом, встреча с президентом России Владимиром Путиным, а затем в расширенном составе с российской делегацией начнется в 22:00 мск. В 04:45 мск, как следует из расписания, Трамп намерен покинуть Анкоридж и вернуться в Белый дом.