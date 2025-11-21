Европа готовит альтернативу мирному плану Трампа по Украине

12:27 21.11.2025

Европейские лидеры разрабатывают альтернативный мирный план по Украине, который может стать конкурентом инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — цитирует материал WSJ URA.RU.

По данным издания, европейские лидеры остались недовольны содержанием мирного плана Трампа, поэтому решили разработать свой вариант соглашения, который, по их мнению, будет включать более выгодные для Киева условия.