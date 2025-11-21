Европа готовит альтернативу мирному плану Трампа по Украине
Европейские лидеры разрабатывают альтернативный мирный план по Украине, который может стать конкурентом инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — цитирует материал WSJ URA.RU.
По данным издания, европейские лидеры остались недовольны содержанием мирного плана Трампа, поэтому решили разработать свой вариант соглашения, который, по их мнению, будет включать более выгодные для Киева условия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять жди уже привычную "цыганочку с выходом" в исполнении пшута зелимопса и его тупоголовых евро-хозяев :)))На днях посмеемся.
России нацистский мирный план Запада не нужен.
Европейцы за нас. Они дают время на дальнейшее наше продвижение на фронте.
Трампу пора разобраться с Лондоном. Это они саботируют его начинания в плане нагнуть Зелю. Как только Трамп размазывает в очередной раз это омно, оно тут же бежит плакаться британскому королю. Тот вытирает ему расквашенный нос, привязывает новых перьев к хвосту и снова выпускает на арену. Пора уже Трампу спросить там кое-кого, не давит ли этому кое-кому сильно корона на башку.
Чо та все мирные стали ,.. привика орешника ?