Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа и обсудит с ним детали прекращения огня с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что говорил с Трампом по телефону сначала один на один, а потом с участием европейских лидеров. Разговор продлился более 1,5 часа. Американский глава проинформировал Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы, пишут "Ведомости".

Президент Украины поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ. Он подчеркнул важность того, чтобы во все этапы переговоров были вовлечены европейские коллеги. Кроме того, стороны обсудили позитивные сигналы от Вашингтона относительно участия в обеспечении безопасности Киева.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.08.2025, 18:48
    Гость: Мы не знаем, что дошло до Трампа.

    Это покажут ближайшие дни. В Вашингтон едет не только Зелинский, но и лидеры Нато, значит речь идет о какой-то координации действий. Почему-то мне кажется, что это не совсем та координация, которая нужна России.

  3. 16.08.2025, 18:32
    Гость: Да

    Зеленский имеет много жилья.. Вряд ли останется на Украине.. Хотя есть и целая, территория на него и ещё троих..

    Родители и сейчас у него в Израиле, а он с женой могут выбирать..

    Но гарантии ему пригодятся..

  4. 16.08.2025, 18:27
    Гость: Да

    Ну да. Примерно.

    США имеет и другие проблемы, например, сложно при таком финансовом дисбалансе выкидывать деньги на сомнительные мероприятия в неактуальных странах..А для восстановления имперской мощи Америки тоже нужны триллионы.. Золотой купол сколько миллиардов сожрет..а космические войны сколько..А где эти триллионы взять-то.. Ставку уменьшишь, процентов по долгам меньше, но инфляция увеличивается Увеличишь ставку, инфляция, меньше, но долг продолжает рост и становится неподьемным..

    Так и хочется снизить цену доллара..

    А тут ещё Европа на руках..

    Так совсем от Китая отстать можно..

Все комментарии (21)
Выбор читателей
Панорама Себежа с Петрова Вала © KM.RU, Елена Колебакина
Основа российской государственной традиции — земля первична, а народ вторичен
Запад – это дьявол. А дьявол всегда лжёт
© KM.RU, Алексей Белкин
В России ограничили звонки в Telegram и Whatsapp
Накануне судьбоносной «встречи в верхах»: как не обмануться еще раз, или Начнет ли Россия свою игру
Избранное
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал любопытное заявление
Кухню братского народа отведали солдаты-срочники в Перми и Екатеринбурге
«Свет Христов» (к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина), 28 апреля, Соборная палата
«Бони НЕМ», 16 сентября, Рюмочная Зюзино
oleUm™ «Radio Иншалла»
«ВСУ просчитались в оценке прочности российской границы под Белгородом»
Sellout feat. ЙОРШ «Я ухожу» (интернет-сингл)
Lumen, 13 декабря, Base
Участников акций против вырубки Троицкого леса подвергли репрессиям
НОМ «Проклятие» (интернет-сингл)
BELINSKY «Проще разбиться» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации