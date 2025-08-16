Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа и обсудит с ним детали прекращения огня с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский уточнил, что говорил с Трампом по телефону сначала один на один, а потом с участием европейских лидеров. Разговор продлился более 1,5 часа. Американский глава проинформировал Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы, пишут "Ведомости".
Президент Украины поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ. Он подчеркнул важность того, чтобы во все этапы переговоров были вовлечены европейские коллеги. Кроме того, стороны обсудили позитивные сигналы от Вашингтона относительно участия в обеспечении безопасности Киева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это покажут ближайшие дни. В Вашингтон едет не только Зелинский, но и лидеры Нато, значит речь идет о какой-то координации действий. Почему-то мне кажется, что это не совсем та координация, которая нужна России.
Этого встретят в Белом доме.
Того встретили в спортзале, на отшибе.
Зеленский имеет много жилья.. Вряд ли останется на Украине.. Хотя есть и целая, территория на него и ещё троих..
Родители и сейчас у него в Израиле, а он с женой могут выбирать..
Но гарантии ему пригодятся..
Ну да. Примерно.
США имеет и другие проблемы, например, сложно при таком финансовом дисбалансе выкидывать деньги на сомнительные мероприятия в неактуальных странах..А для восстановления имперской мощи Америки тоже нужны триллионы.. Золотой купол сколько миллиардов сожрет..а космические войны сколько..А где эти триллионы взять-то.. Ставку уменьшишь, процентов по долгам меньше, но инфляция увеличивается Увеличишь ставку, инфляция, меньше, но долг продолжает рост и становится неподьемным..
Так и хочется снизить цену доллара..
А тут ещё Европа на руках..
Так совсем от Китая отстать можно..
"Президент Украины поддержал..." - как зелю солидно подали ):