Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа

13:04 16.08.2025

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа и обсудит с ним детали прекращения огня с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что говорил с Трампом по телефону сначала один на один, а потом с участием европейских лидеров. Разговор продлился более 1,5 часа. Американский глава проинформировал Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы, пишут "Ведомости".

Президент Украины поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ. Он подчеркнул важность того, чтобы во все этапы переговоров были вовлечены европейские коллеги. Кроме того, стороны обсудили позитивные сигналы от Вашингтона относительно участия в обеспечении безопасности Киева.