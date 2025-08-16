Трамп обсудил с ЕС гарантии безопасности для Украины

18:44 16.08.2025

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с лидерами европейских стран обсуждал гарантии безопасности для Украины "по типу статьи 5" Устава НАТО, пишет "Коммерсант" со ссылкой на CNN.

По информации телеканала, гарантии могут быть даны при поддержке США и ЕС в случае заключения мирного соглашения, в то же время НАТО в них участвовать не будет.

Статья 5 Устава НАТО касается коллективной обороны государств альянса. Согласно ей, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов считается нападением на весь альянс. Точные детали предложения неизвестны, и неясно, как именно эти гарантии будут реализованы, отмечает CNN.