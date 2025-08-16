Трамп обсудил с ЕС гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с лидерами европейских стран обсуждал гарантии безопасности для Украины "по типу статьи 5" Устава НАТО, пишет  "Коммерсант" со ссылкой на CNN.

По информации телеканала, гарантии могут быть даны при поддержке США и ЕС в случае заключения мирного соглашения, в то же время НАТО в них участвовать не будет.

Статья 5 Устава НАТО касается коллективной обороны государств альянса. Согласно ей, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов считается нападением на весь альянс. Точные детали предложения неизвестны, и неясно, как именно эти гарантии будут реализованы, отмечает CNN.

  1. 17.08.2025, 14:10
    Гость: Сябръ

    ...Может, строить общество, как в США?
    НИ.Нам в тамошнем обществе дуже погано !Другая вера,история,менталитет.Там нам,русским ничего не походит.Там иноверцам еще более-менее...

  3. 17.08.2025, 13:40
    Гость: .Штурман

    Гарантия безопасности Юкрейн это статус нейтрального государства и отсутствие вооруженных сил способных к нападению на соседей.

  4. 17.08.2025, 11:14
    Гость: Из Симферополя

    Трамп весьма туповат. Единственная гарантия безопасности Украины - это точное и неукоснительное соблюдение положения декларации независимости о внеблоковом и неядерном статусе Украины. В противном случае - мясорубка СВО.

