Трамп обсудил с ЕС гарантии безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с лидерами европейских стран обсуждал гарантии безопасности для Украины "по типу статьи 5" Устава НАТО, пишет "Коммерсант" со ссылкой на CNN.
По информации телеканала, гарантии могут быть даны при поддержке США и ЕС в случае заключения мирного соглашения, в то же время НАТО в них участвовать не будет.
Статья 5 Устава НАТО касается коллективной обороны государств альянса. Согласно ей, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов считается нападением на весь альянс. Точные детали предложения неизвестны, и неясно, как именно эти гарантии будут реализованы, отмечает CNN.
...Может, строить общество, как в США?
НИ.Нам в тамошнем обществе дуже погано !Другая вера,история,менталитет.Там нам,русским ничего не походит.Там иноверцам еще более-менее...
Зачем же нас призывают вернуться в СССР? Может, строить общество, как в США?
Гарантия безопасности Юкрейн это статус нейтрального государства и отсутствие вооруженных сил способных к нападению на соседей.
Трамп весьма туповат. Единственная гарантия безопасности Украины - это точное и неукоснительное соблюдение положения декларации независимости о внеблоковом и неядерном статусе Украины. В противном случае - мясорубка СВО.
Таких уж индивидуумов набирали в КГБ. Оттого СССР и .......