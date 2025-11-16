В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое

Пенсионерки © KM.RU, Илья Шабардин

Граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже.  

"Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату - на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию", - рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

Она пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты "будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть - в 2,11 раза". Кроме того, в это время будут начисляться и дополнительные баллы.

"Но нужно обратить внимание, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию. Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно и как более правильно поступить - или получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать уже пенсию более чем в два раза выше", - сказала депутат.

  1. 16.11.2025, 19:09
    Гость: Русский

    Самый надежный способ увеличить пенсию в разы, это просто стать депутатом госдумы.

  2. 16.11.2025, 18:29
    Гость: зачем надувать,человек сам помрёт,не доживёт

    дпри таких нагрузках,это не в кресле депутата нежиться несколько раз в месяц. Двинет кони,даже не воспользовавшись пенсией,и денежки его тю-тю,отберёт всё жрущее государство буржуйское.

  3. 16.11.2025, 18:26
    Гость: Фома

    Полезнее было бы обсудить как и кем формируется "ента дума". Без соплей о "всенародных выборах".

  4. 16.11.2025, 17:59
    Гость: Ник

    В интернете уже писали что депутат инициатор реформы ухода на пенсию с 65 лет помер в 63 не дотянув до пенсии

