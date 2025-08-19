США и Европа начали работать над гарантиями для Киева

Коллаж © KM.RU

США и страны Европы намерены незамедлительно приступить к работе над гарантиями безопасности для Киева, чтобы приблизить встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Гарантии будут направлены на укрепление армии Украины и ее оборонных возможностей «без каких-либо ограничений». Агентство пишет, что авторы попытаются обойти требования России к численности ВСУ.

Установление предельной численности ВСУ - один из пунктов российского меморандума по урегулированию, который был представлен на переговорах с Киевом в Стамбуле. Документ также предусматривает нейтралитет Украины и запрет на военную деятельность других государств на территории этой страны. Киев называет эти требования ультиматумом.

Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске согласился с необходимостью обеспечить безопасность Украины. Прежде он говорил, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России.

Что касается встречи с Зеленским, Путин заявлял, что для этого необходимы «определенные условия».

Как пишет Bloomberg, при подготовке США и Европа будут опираться на работу «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине). Предполагается, что в будущем в предоставлении гарантий будут участвовать многонациональные силы, их формат еще не определен.

На переговорах в Вашингтоне с Зеленским, Трампом и европейскими лидерами участники поддержали предоставление Киеву гарантий по типу статьи 5 Устава НАТО, которая посвящена принципу коллективной обороны, сообщает агентство. Источники уточнили, что чиновники еще не проработали их точные детали и роль США.

По данным The Wall Street Journal, гарантии будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий. Издание сообщало, что США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам без отправки американских войск.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.08.2025, 20:23
    Гость: забавному

    Кроме зомбоящика надо интересоваться и другими источниками.Многое увидишь в новом для себя свете.Но таким как ты интереснее заблуждаться.Ведь так жить проще.

  3. 19.08.2025, 19:08
    Гость: Забавно было увидеть

    как работающие над гарантиями угрюмо сидели в прихожей Белого дома в ожидании когда их свистнут.

  4. 19.08.2025, 19:04
    Гость: stalker

    Если Киев рассматривает наши требования как ультиматум, то о чем вообще говорить ? Западные гарантии безопасности Украине мы ведь тоже можем воспринимать как угрозу нашей собственной безопасности.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Нефть, помидоры, торговая мафия: Москва ищет болевые точки Баку в России
О блокировке звонков через мессенджеры и ее политическом измерении
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев перечислил первые результаты саммита на Аляске
Олег Царев: Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза
Избранное
Линда научила москвичей сонастройке
Может ли электрооружие предотвратить расстрелы в учебных заведениях
Декабрь «Ты видишь меня» (интернет-сингл)
Страх публичных выступлений: как его побороть?
Дельфин исполнил новые песни в Москве
Leo Solovyev «Танцуй» (рецензия на интернет-сингл)
Горшенев «Крутится карусель» (максисингл)
Что на фоне спецоперации происходит с главными российскими системными либералами?
Код Дракона «Луна» (макси-сингл)
«Калинов мост» завел новую концертную традицию
Включай микрофон! «Силы природы» (рецензия на клип)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации