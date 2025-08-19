США и Европа начали работать над гарантиями для Киева

13:02 19.08.2025

США и страны Европы намерены незамедлительно приступить к работе над гарантиями безопасности для Киева, чтобы приблизить встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Гарантии будут направлены на укрепление армии Украины и ее оборонных возможностей «без каких-либо ограничений». Агентство пишет, что авторы попытаются обойти требования России к численности ВСУ.

Установление предельной численности ВСУ - один из пунктов российского меморандума по урегулированию, который был представлен на переговорах с Киевом в Стамбуле. Документ также предусматривает нейтралитет Украины и запрет на военную деятельность других государств на территории этой страны. Киев называет эти требования ультиматумом.

Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске согласился с необходимостью обеспечить безопасность Украины. Прежде он говорил, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России.

Что касается встречи с Зеленским, Путин заявлял, что для этого необходимы «определенные условия».

Как пишет Bloomberg, при подготовке США и Европа будут опираться на работу «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине). Предполагается, что в будущем в предоставлении гарантий будут участвовать многонациональные силы, их формат еще не определен.

На переговорах в Вашингтоне с Зеленским, Трампом и европейскими лидерами участники поддержали предоставление Киеву гарантий по типу статьи 5 Устава НАТО, которая посвящена принципу коллективной обороны, сообщает агентство. Источники уточнили, что чиновники еще не проработали их точные детали и роль США.

По данным The Wall Street Journal, гарантии будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий. Издание сообщало, что США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам без отправки американских войск.