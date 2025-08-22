Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Банковой

Президент России Владимир Путин отказался ударить ракетным комплексом «Орешник» по Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента Украины), когда ему «предлагали» это сделать. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет РБК со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».

По словам белорусского лидера, на подобное предложение Путин отреагировал словами «ни в коем случае».

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД), единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.

  1. 22.08.2025, 23:02
    Гость: Анна

    Удивлена,что об этом говорят по гостелевидению.Путин явно гостелевидение не контролирует.

  2. 22.08.2025, 21:23
    Гость: Ceburec

    Ну,смелость и лихая удаль-не входят в перечень путинских добродетелей...Вот и приходится вместо Парада Победы в Киеве лететь на Аляску и выпрашивать ничью у рыжего черта...

  3. 22.08.2025, 20:52
    Гость: да

    он никогда умом и сообразительностью не отличался.. Так, бывший троечник, звезд в школе особо не хватал, да и уроки время от времени прогуливал..

  4. 22.08.2025, 20:50
    Гость: м-да,

    правильно.. А как же центры принятия решений.. Ведь это же главные места, куда нужно мочить. Ведь, не так ли??

  5. 22.08.2025, 20:04
    Гость: отказался ударить ракетным комплексом «Орешник» по Банковой

    Ессно! Он ведь честно заявил, публично: "Своих не сдаем!"

Все комментарии (20)
