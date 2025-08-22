Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Банковой

14:51 22.08.2025

Президент России Владимир Путин отказался ударить ракетным комплексом «Орешник» по Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента Украины), когда ему «предлагали» это сделать. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет РБК со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».

По словам белорусского лидера, на подобное предложение Путин отреагировал словами «ни в коем случае».

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД), единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.