Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Банковой
Президент России Владимир Путин отказался ударить ракетным комплексом «Орешник» по Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента Украины), когда ему «предлагали» это сделать. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет РБК со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».
По словам белорусского лидера, на подобное предложение Путин отреагировал словами «ни в коем случае».
«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД), единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.
Удивлена,что об этом говорят по гостелевидению.Путин явно гостелевидение не контролирует.
Ну,смелость и лихая удаль-не входят в перечень путинских добродетелей...Вот и приходится вместо Парада Победы в Киеве лететь на Аляску и выпрашивать ничью у рыжего черта...
он никогда умом и сообразительностью не отличался.. Так, бывший троечник, звезд в школе особо не хватал, да и уроки время от времени прогуливал..
правильно.. А как же центры принятия решений.. Ведь это же главные места, куда нужно мочить. Ведь, не так ли??
Ессно! Он ведь честно заявил, публично: "Своих не сдаем!"