Путин в числе 26 иностранных лидеров посетит парад и торжества в Пекине

Участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны примут лидеры и главы правительств 26 государств, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Первым из иностранных лидеров в сообщении назван президент РФ Владимир Путин, вторым - лидер КНДР Ким Чен Ын.

Торжества в Пекине также посетят лидеры и главы правительств Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Индонезии, Малайзии, Монголии, Пакистана, Непала, Мальдив, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Ирана, Республики Конго, Зимбабве, Сербии, Словакии, Кубы и Мьянмы.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.

Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики. 

  1. 28.08.2025, 18:39
    Гость: Прохожий

    Китай тоже Японию победил? Вопрос неверный: с точки зрения Пекина, победил только он! Все остальные были на подтанцовке вокруг.

    Если у советского мифа о главной роли СССР в разгроме Германии всё-таки была хоть какая-то основа: без СССР победы бы точно не было, и КА всё-таки вошла в Берлин, то китайский миф об ихней "победе" вообще высосан из пальца. Я как-то был в Калгари на выставке в местном универе, организованной китайским консульством -- они рассказывали "правду" о 2МВ в Китае. Таки да: у них там обнаружилась великое множество грандиознейших побед, на фоне которых все Сталинграды отдыхают. Как хорошо придумывать себе историю!

  2. 28.08.2025, 17:02
    Гость: TY

    Они сами отказались быть на стороне победителей. За Германию топят, а, следовательно, и за Японию. Там же в списке нет никого из побежденных, топивших за Германию и/или Японию.

  5. 28.08.2025, 15:19
    Гость: Кстати

    Вы не поверите. Принимать капитуляцию у японцев Сталин послал от СССР - Деревянко

Все комментарии (18)
