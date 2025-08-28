Путин в числе 26 иностранных лидеров посетит парад и торжества в Пекине

10:48 28.08.2025

Участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны примут лидеры и главы правительств 26 государств, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Первым из иностранных лидеров в сообщении назван президент РФ Владимир Путин, вторым - лидер КНДР Ким Чен Ын.

Торжества в Пекине также посетят лидеры и главы правительств Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Индонезии, Малайзии, Монголии, Пакистана, Непала, Мальдив, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Ирана, Республики Конго, Зимбабве, Сербии, Словакии, Кубы и Мьянмы.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.

Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики.