Трамп согласен на размещение китайских миротворцев на Украине

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею размещения на Украине миротворцев из Китая, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. Газета отмечает, что идею размещения китайских миротворцев на Украине в качестве меры обеспечения ее безопасности после завершения конфликта с Россией изначально выдвинула Москва, пишет "Коммерсант".

По словам источников FT, этот вопрос обсуждался на встрече Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме на прошлой неделе. Трамп якобы предложил допустить миротворцев из Китая для наблюдения за будущей буферной зоной вдоль 1300-километровой линии фронта. В администрации президента США назвали заявление Financial Times ложью, добавив, что вопрос о китайских миротворцах не обсуждался на этой встрече.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что гарантии безопасности Украины на равной основе должны обеспечиваться с участием Китая, США, Великобритании и Франции. При этом он подчеркнул, что без России этот вопрос решаться не может.

