Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом

Президент Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости.

Визит президента продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.

Путин примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.

Президент также будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.08.2025, 15:14
    Гость: Яки потужны нахрюки

    про двойника тройника из бункера, кто первый хрюкнет? Ну накрайняк про МУСю и изоляцию.

  2. 31.08.2025, 14:53
    Гость: Erg Noor

    Как забавно эмигранты переживают за Россию и осуждают президента. И там он плох, и здесь не то. Да он не хуже других. Что, Трамп, разваливающий США, лучше? Или Мерц в конвульсиях? Гей Макрон, женатый на старичке? А, может, Зеля - наркоман?
    Хотите, как в Китае? Площадь Тяньаньмэнь забыли, где разгулявшиеся студентики на пулеметы наткнулись? Наш президент - человек со всеми человеческими слабостями - например, чубайса выпустил вместо того, чтобы на каторгу отправить, Киев не взял. пожалел "братьев". Ельцына хотите? Пропить страну. Или Собчачку - превратить Россию в Дом-2? Радоваться надо, что у власти не дебил, а офицер со спецобразованием, интеллектуал, не лезущий за словом в карман.

  3. 31.08.2025, 14:04
    Гость: Вот так то.

    Вот видите какой смелый путин. Не боится что Китай выдаст его международному суду.

Все комментарии (9)
