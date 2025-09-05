Трамп готовится вернуть Пентагону историческое название

08:32 5.09.2025

Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу подписать указ о переименовании Пентагона, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме. Согласно документу, министерство обороны получит дополнительное наименование — «министерство войны».

В информационном бюллетене администрации говорится, что термин «министр войны» будет применяться и к главе ведомства Питу Хегсету. Ему предстоит подготовить пакет законодательных и исполнительных мер для окончательного закрепления изменения.

Позднее в Белом доме уточнили, что Трамп выступит с обращением к нации в пятницу в 23:00 мск из Овального кабинета, однако официальная тема его речи не раскрывается.

Глава государства не раз заявлял о необходимости вернуть историческое название, под которым ведомство существовало во времена Первой и Второй мировых войн. В конце августа Трамп отметил, что «не хочет быть только защитником», подчеркнув свою готовность «действовать наступательно».