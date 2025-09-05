Трамп готовится вернуть Пентагону историческое название

Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу подписать указ о переименовании Пентагона, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме. Согласно документу, министерство обороны получит дополнительное наименование — «министерство войны».

В информационном бюллетене администрации говорится, что термин «министр войны» будет применяться и к главе ведомства Питу Хегсету. Ему предстоит подготовить пакет законодательных и исполнительных мер для окончательного закрепления изменения.

Позднее в Белом доме уточнили, что Трамп выступит с обращением к нации в пятницу в 23:00 мск из Овального кабинета, однако официальная тема его речи не раскрывается.

Глава государства не раз заявлял о необходимости вернуть историческое название, под которым ведомство существовало во времена Первой и Второй мировых войн. В конце августа Трамп отметил, что «не хочет быть только защитником», подчеркнув свою готовность «действовать наступательно».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.09.2025, 13:29
    Гость: Совершенно очевидно

    Что заведя у себя министерство нападальства, Трамп готовится к получению нобелевской премии мира. И попробуйте только не дать!

  4. 05.09.2025, 12:54
    Гость: вот-вот

    Сейчас особенно на слуху разгорающаяся битва титанов - Трамп против Сороса.
    \\\\\\\\\\\\\\\\\
    У Кеннеди была речь под названием "Обращение к человечеству" от 26 апреля 1961, где он обвинял тайные общества в заговоре и желании установить контроль над миром. Эта речь, записанная на кинопленку, так и не была показана зрителю. Вскоре Кеннеди застрелили. А его могущественный ирландский клан по существу ликвидировали и отстранили от власти.

  5. 05.09.2025, 12:49
    Гость: .Штурман

    Мне по-барабану уровень преступности в США и если охота комментировать мой пост, но вначале вникни если еще не забыл русский язык. Мне также плевать на мнение дристантов из России где бы они не нашли молочные реки меж кисельных берегов.
    Эмигрант убежавший из России или из СССР для меня пустое место, пыль на ветру и пусть живет там где живет и больше не возвращаются на Родину. Воздух будет чище.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Минпросвещения подготовило список фильмов, обязательных к изучению в школе
Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия
Путин заявил о стремлении России и Китая реформировать ООН
Стубб заявил о «победе» Финляндии в войне с СССР
Избранное
Картинки «Дома» (интернет-сингл)
«Постепенно оправившийся от шока катастрофы русский народ к 2014 г. обрёл уже достаточно сил, чтобы начать борьбу за воссоединение»
«Тихая ночь»: ищу веру на конец света
«НАИВ» 35 лет, 27 ноября, «Главклуб»
Азон «Огонь, что внутри» (интернет-релиз)
«Для одних СССР – то, чем они жили и что сами создали. Для других СССР – страна их молодости. Для третьих – невиданный чудесный мир»
Давид Тухманов «По волне моей памяти» (винил, новое издание)
Кинопремьера «Убойный отпуск»: зануда-жена и труп на турецкой кровати
Трижды уничтоженная 6-я армия вермахта. Так кто кого закидывал трупами?
Ковид-годовщина: пора ответить на многочисленные вопросы
DeadRising «DeadRising»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации