Немецкому фермеру грозит срок из-за посылки с мылом из России
Немецкая прокуратура начала расследование в отношении предпринимателя из Веббелина за получение посылки с мылом из России, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на телерадиокомпанию Norddeutscher Rundfunk (NDR).
По данным издания, немецкий предприниматель получил уведомление от надзорного ведомства, в котором его обвиняют в нарушении санкционного режима ЕС из-за посылки, отправленной знакомым из России.
В посылке находились деревянная фигурка, кусок мыла и компакт-диск. Согласно документу, это квалифицируется как уголовное правонарушение, за которое предусмотрено лишение свободы от трех месяцев до пяти лет.
Мужчине предписано в течение трех недель предоставить письменное объяснение, а также данные о своей личности и ежемесячном чистом доходе.
Предприниматель заявил в беседе с NDR, что не считает себя преступником и назвал ситуацию смехотворной. По его словам, пасхальный подарок прислал житель Барнаула, говорящий по-немецки, с которым он познакомился несколько лет назад на сельскохозяйственной выставке. На Рождество он сам отправлял посылку в Россию, и, вероятно, россиянин решил ответить тем же.
Посылку, отправленную из России, приостановила почта в Лейпциге. Таможенная служба проверила содержимое и составила протокол, зафиксировав один кусок мыла, один декоративный деревянный предмет и один компакт-диск, которые входят в санкционный список. Стоимость товаров оценили в 26,83 евро (около 2500 рублей), после чего их изъяли.
Предприниматель нанял юриста и намерен отстаивать свои права в суде.
с Казахстана (недалеко же от Алтая)
намек?
Значит без мыла он не может.
Ежелли каждый рассянин пошлёт посылку с копеечным CD-диском и открытку с подписью "Центр спрашивает как дела у радистки Кати? Куда подевался Штырлиц?Пачему не выходит на связь?" каждому немцу, то немецкая прокуратура арестует всех немцев и саму себя любимую и военная помощь Укропии прекратится - всё немецкое население же в тюрьме будет силеть до 5 лет! А ежелли послать всем жителям Европы то вся Европа сядет в тюрьму (вопрос детей куда девать?) и шухер остановится и начнутся переговоры
ахренели немцы! От таски и ничегонеделания они толкнули тачку на старика, но перед этим проверили его тугрики: а при бабках ли он?