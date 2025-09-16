Немецкому фермеру грозит срок из-за посылки с мылом из России

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении предпринимателя из Веббелина за получение посылки с мылом из России, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на телерадиокомпанию Norddeutscher Rundfunk (NDR).

По данным издания, немецкий предприниматель получил уведомление от надзорного ведомства, в котором его обвиняют в нарушении санкционного режима ЕС из-за посылки, отправленной знакомым из России.

В посылке находились деревянная фигурка, кусок мыла и компакт-диск. Согласно документу, это квалифицируется как уголовное правонарушение, за которое предусмотрено лишение свободы от трех месяцев до пяти лет.

Мужчине предписано в течение трех недель предоставить письменное объяснение, а также данные о своей личности и ежемесячном чистом доходе.

Предприниматель заявил в беседе с NDR, что не считает себя преступником и назвал ситуацию смехотворной. По его словам, пасхальный подарок прислал житель Барнаула, говорящий по-немецки, с которым он познакомился несколько лет назад на сельскохозяйственной выставке. На Рождество он сам отправлял посылку в Россию, и, вероятно, россиянин решил ответить тем же.

Посылку, отправленную из России, приостановила почта в Лейпциге. Таможенная служба проверила содержимое и составила протокол, зафиксировав один кусок мыла, один декоративный деревянный предмет и один компакт-диск, которые входят в санкционный список. Стоимость товаров оценили в 26,83 евро (около 2500 рублей), после чего их изъяли.

Предприниматель нанял юриста и намерен отстаивать свои права в суде.

Комментарии читателей

  4. 16.09.2025, 16:28
    Гость: Я чё падумал:

    Ежелли каждый рассянин пошлёт посылку с копеечным CD-диском и открытку с подписью "Центр спрашивает как дела у радистки Кати? Куда подевался Штырлиц?Пачему не выходит на связь?" каждому немцу, то немецкая прокуратура арестует всех немцев и саму себя любимую и военная помощь Укропии прекратится - всё немецкое население же в тюрьме будет силеть до 5 лет! А ежелли послать всем жителям Европы то вся Европа сядет в тюрьму (вопрос детей куда девать?) и шухер остановится и начнутся переговоры

  5. 16.09.2025, 16:10
    Гость: Саафсем

    ахренели немцы! От таски и ничегонеделания они толкнули тачку на старика, но перед этим проверили его тугрики: а при бабках ли он?

Все комментарии (7)
