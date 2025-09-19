«Талибан» запретил в вузах Афганистана книги, написанные женщинами

13:16 19.09.2025

Правительство «Талибана»* изъяло из афганских университетов книги, написанные женщинами. Запрещается также преподавание предметов, которые касаются прав человека и сексуальных домогательств, пишут «Ведомости» со ссылкой на BBC.

Речь идет о примерно 140 книгах, авторами которых являются женщины. Они вошли в число 680 книг, признанных «вызывающими беспокойство» в связи с «политикой, направленной против шариата и "Талибана"». Кроме того, афганским вузам запретили преподавать 18 предметов, шесть из которых посвящены женщинам. В частности, имеются в виду такие дисциплины, как «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Женская социология».

На текущей неделе по приказу верховного лидера «Талибана» как минимум в 10 провинциях был запрещен оптоволоконный интернет. Чиновники объяснили это «предотвращением безнравственности».

BBC обратило внимание, что девочки в Афганистане не имеют возможности получить образование после шестого класса, а в конце 2024 года был закрыт один из последних путей к дальнейшему обучению женщин – курсы акушерства.

В декабре 2022 года талибы закрыли учебные заведения для девочек и запретили женщинам работать в местных и международных неправительственных организациях. Летом 2023 года правительство «Талибана» приняло новые законы, направленные на «поощрение добродетели и искоренение порока». Женщинам предписали абсолютно закрывать тело и лицо, «чтобы не вводить мужчин в искушение и порок», и не говорить что-либо вслух на публике. Кроме того, мужчинам и женщинам запретили смотреть на тело и лицо друг друга.

* Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций.