Трамп пригрозил талибам последствиями в споре за авиабазу Баграм

16:17 21.09.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если талибы* не согласятся вернуть Штатам контроль над авиабазой Баграм. Пост с угрозами он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут плохие вещи!!!»,— цитирет Трампа «Коммерсант».

Базу построил Советский Союз в начале 1950-х годов. В 1979—1989 годах аэродром был основной военной базой для ВВС СССР. Американцы начали контролировать базу с 2006 по 2021 годы, сейчас она находится под управлением Минобороны Афганистана.

Власти США ведут переговоры с талибами о восстановлении присутствия на аэродроме, который американские военные покинули четыре года назад. Переговоры находятся на ранней стадии. В движении «Талибан»* до этого обещали, что никогда не отдадут США контроль над Баграмом. «Они десятилетиями на нас нападали, воевали с нами, и мы не потерпим присутствия тут никаких американцев»,— заявлял пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

База имеет важное стратегическое значение, учитывая ее расположение вблизи Китая, говорил Дональд Трамп. По информации WSJ, США хотят использовать Баграм в том числе для проведения антитеррористических операций.

* «Талибан» находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций