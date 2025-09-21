Трамп пригрозил талибам последствиями в споре за авиабазу Баграм

Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если талибы* не согласятся вернуть Штатам контроль над авиабазой Баграм. Пост с угрозами он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут плохие вещи!!!»,— цитирет Трампа «Коммерсант».

Базу построил Советский Союз в начале 1950-х годов. В 1979—1989 годах аэродром был основной военной базой для ВВС СССР. Американцы начали контролировать базу с 2006 по 2021 годы, сейчас она находится под управлением Минобороны Афганистана.

Власти США ведут переговоры с талибами о восстановлении присутствия на аэродроме, который американские военные покинули четыре года назад. Переговоры находятся на ранней стадии. В движении «Талибан»* до этого обещали, что никогда не отдадут США контроль над Баграмом. «Они десятилетиями на нас нападали, воевали с нами, и мы не потерпим присутствия тут никаких американцев»,— заявлял пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

База имеет важное стратегическое значение, учитывая ее расположение вблизи Китая, говорил Дональд Трамп. По информации WSJ, США хотят использовать Баграм в том числе для проведения антитеррористических операций.

* «Талибан» находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций

  2. 21.09.2025, 22:09
    Гость: Бобер

    Значит придется вернуть СССР. Шучу, халявы не будет, сперва апокалипсис мировой ядерной войны, а там уже кто выживет - тот и решит как назвать СССР.

  4. 21.09.2025, 21:30
    Гость: А,базу в Баграме ,по-моему,построил СССР в 50-е годы

    Как и остальную инфраструктуру.Сами афганцы это делать не умеют и сейчас.

  5. 21.09.2025, 19:22
    Гость: stalker

    А какой тут спор ? Американцы при Байдене сбежали из Афганистана, бросив своих союзников из числа местных и кучу оружия. А теперь вознамерились вернуться за здорово живёшь. Опять интервенцию проведут ? Сомнительно. На местных они уже опереться не смогут. Разве что очередной гражданский конфликт в этой стране им позволит опять туда руки засунуть.

