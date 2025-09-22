Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признали Палестину

08:10 22.09.2025

Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали государство Палестина. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта в Газе и обсуждения перспектив мирного урегулирования по принципу «два государства».

Премьер-министр Великобритании Кеир Стармер подчеркнул, что этот шаг носит моральный характер и направлен на возобновление надежды на мирное сосуществование. Лидеры Канады и Австралии отметили, что признание не связано с деятельностью ХАМАС, а отражает поддержку права палестинцев на самоопределение. В Лиссабоне подчеркнули, что признание Палестины полностью соответствует традициям внешней политики страны.

Власти Израиля резко осудили этот шаг, заявив, что признание Палестины в нынешних условиях подрывает переговорный процесс и угрожает безопасности государства.

Палестинское руководство приветствовало решения западных стран, назвав их важным дипломатическим успехом и стимулом для прекращения боевых действий.