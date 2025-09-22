Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признали Палестину

Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали государство Палестина. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта в Газе и обсуждения перспектив мирного урегулирования по принципу «два государства».

Премьер-министр Великобритании Кеир Стармер подчеркнул, что этот шаг носит моральный характер и направлен на возобновление надежды на мирное сосуществование. Лидеры Канады и Австралии отметили, что признание не связано с деятельностью ХАМАС, а отражает поддержку права палестинцев на самоопределение. В Лиссабоне подчеркнули, что признание Палестины полностью соответствует традициям внешней политики страны.

Власти Израиля резко осудили этот шаг, заявив, что признание Палестины в нынешних условиях подрывает переговорный процесс и угрожает безопасности государства.

Палестинское руководство приветствовало решения западных стран, назвав их важным дипломатическим успехом и стимулом для прекращения боевых действий.

  2. 22.09.2025, 17:55
    Гость: никто

    оттуда не хочет бежать, потому что никакого геноцида там нет.Египетская граница рядом.Никто ее не переходит.Если кто захочет уехать, тому дадут билет на самолет бесплатно

  4. 22.09.2025, 15:25
    Гость: Вот теперь

    Нетаньяху точно затопчет сектор Газа. Точнее, продавит танками "Меркава". Чтоб было нечего признавать. Фигня все это. Отгеноцидит, судя по всему, Израиль эту Палестину напрочь, ни одного человека живым не оставит. Уцелеют только те, кто сможет бежать оттуда.

