Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

16:23 25.09.2025

Суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Однако решение суда имеет оговорку о немедленном исполнении. Фактически это означает, что Саркози будет заключен в тюрьму в ближайшие недели, пишет "Коммерсант".

25 сентября в Парижском суде прошло оглашение приговора по делу о подозрениях в финансировании ливийским режимом предвыборной кампании Николя Саркози 2007 года. Процесс стал одним из самых громких политико-судебных разбирательств за последние годы.

Бывший президент Франции признан виновным "в участии в преступном сообществе". Суд решил, что между 2005 и 2007 годами он участвовал в схеме, связанной с привлечением незаконных средств. В то же время Николя Саркози был оправдан по двум другим ключевым пунктам обвинения — в пассивной коррупции и в получении похищенных государственных средств.

По версии национальной финансовой прокуратуры, в основе дела лежал "пакт коррупции" между тогдашним кандидатом в президенты Франции Саркози и одним из самых одиозных диктаторов начала XXI века — Муаммаром Каддафи. Следствие считает, что ради достижения власти Саркози не только принял помощь из Ливии, но и обеспечил ей политические дивиденды.