Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Однако решение суда имеет оговорку о немедленном исполнении. Фактически это означает, что Саркози будет заключен в тюрьму в ближайшие недели, пишет "Коммерсант".

25 сентября в Парижском суде прошло оглашение приговора по делу о подозрениях в финансировании ливийским режимом предвыборной кампании Николя Саркози 2007 года. Процесс стал одним из самых громких политико-судебных разбирательств за последние годы.

Бывший президент Франции признан виновным "в участии в преступном сообществе". Суд решил, что между 2005 и 2007 годами он участвовал в схеме, связанной с привлечением незаконных средств. В то же время Николя Саркози был оправдан по двум другим ключевым пунктам обвинения — в пассивной коррупции и в получении похищенных государственных средств.

По версии национальной финансовой прокуратуры, в основе дела лежал "пакт коррупции" между тогдашним кандидатом в президенты Франции Саркози и одним из самых одиозных диктаторов начала XXI века — Муаммаром Каддафи. Следствие считает, что ради достижения власти Саркози не только принял помощь из Ливии, но и обеспечил ей политические дивиденды.

  1. 25.09.2025, 20:05
    Гость: Место встречи...

    ❝ Волки позорные!... Не хочу!... Не хочу!... Волки... Волки... А на чёрной скамье, на скамье подсудимых, его доченька Нинка и какой-то жиган. Это было во вто-орник... ❞

  2. 25.09.2025, 19:34
    Гость: stalker

    Я хочу сказать, что именно Саркози был главным инициатором вмешательства европейских стран в ливийские дела. Хотя бы для того, чтобы рот Каддафи закрыть. Закрыл. Хотя, как видно, ему это не помогло. И поделом.

  3. 25.09.2025, 18:27
    Гость: Про Саркози два

    Цитата:- «в Парижском суде прошло оглашение приговора по делу о подозрениях в финансировании ливийским режимом ( одним из самых одиозных диктаторов начала XXI века — Муаммаром Каддафи) предвыборной кампании Николя Саркози».

    Похоже Николя получит напарника для игры в камере в «дурачка».
    А конкретно кого нибуть из немецкой партии «Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) .
    Партию описывают как немецкую националистическую, правопопулистскую.
    Части АдГ имеют расистские, исламофобные, антисемитские и ксенофобные тенденции, связанные с ультраправыми движениями, такими как неонацизм.
    Из Интернета:
    «Накануне первого съезда АдГ поддержка к ним пришла со стороны: американского миллиардера Джорджа Сороса. Он заявил : «Германия должна выбрать (его условия), или выйти из евро».
    В руководство была избрана и проживающая в Германии профессор СПбГУ Ирина Смирнова.
    В июле 2023 года АдГ подала иск в Федеральный конституционный суд. Из совместного расследования The Insider и Spiegel следует, что партия подавала данный судебный иск по указанию России и на российские деньги. Журналисты изданий изучили взломанную переписку пропагандиста Владимира Сергиенко, из которой следует, что он выступал посредником между Россией и депутатами от АдГ, которые получали из Москвы готовые тексты своих выступлений, лоббировали российские инициативы, а также подавали на собственное правительство в суд. Деньги Сергиенко привозил из России в Германию наличными и через подконтрольную некоммерческую организацию.»

  4. 25.09.2025, 18:10
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Вы хотите сказать что кара ,ждет всех тех,кто не наложил вето на резолюцию ООН "1973" ,в 2011 году, кто предал Каддафи ,ради цены на нефть ?
    .
    Будь по вашему ,коли так.
    Пусть кара взыщет с каждого ,и с тех стран ,кто предал Каддафи,а плетью станут, те самые цены на нефть.

  5. 25.09.2025, 18:09
    Гость: ABCD

    Саркози лузер.
    Нужно было грамотно обнулиться и даровать
    самому себе судебную неприкосновенность.
    А оформить всё в "пожелание народа" попросить Терешкову.

