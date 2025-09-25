Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
Суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Однако решение суда имеет оговорку о немедленном исполнении. Фактически это означает, что Саркози будет заключен в тюрьму в ближайшие недели, пишет "Коммерсант".
25 сентября в Парижском суде прошло оглашение приговора по делу о подозрениях в финансировании ливийским режимом предвыборной кампании Николя Саркози 2007 года. Процесс стал одним из самых громких политико-судебных разбирательств за последние годы.
Бывший президент Франции признан виновным "в участии в преступном сообществе". Суд решил, что между 2005 и 2007 годами он участвовал в схеме, связанной с привлечением незаконных средств. В то же время Николя Саркози был оправдан по двум другим ключевым пунктам обвинения — в пассивной коррупции и в получении похищенных государственных средств.
По версии национальной финансовой прокуратуры, в основе дела лежал "пакт коррупции" между тогдашним кандидатом в президенты Франции Саркози и одним из самых одиозных диктаторов начала XXI века — Муаммаром Каддафи. Следствие считает, что ради достижения власти Саркози не только принял помощь из Ливии, но и обеспечил ей политические дивиденды.
Комментарии читателей Оставить комментарий
❝ Волки позорные!... Не хочу!... Не хочу!... Волки... Волки... А на чёрной скамье, на скамье подсудимых, его доченька Нинка и какой-то жиган. Это было во вто-орник... ❞
Я хочу сказать, что именно Саркози был главным инициатором вмешательства европейских стран в ливийские дела. Хотя бы для того, чтобы рот Каддафи закрыть. Закрыл. Хотя, как видно, ему это не помогло. И поделом.
Цитата:- «в Парижском суде прошло оглашение приговора по делу о подозрениях в финансировании ливийским режимом ( одним из самых одиозных диктаторов начала XXI века — Муаммаром Каддафи) предвыборной кампании Николя Саркози».
Похоже Николя получит напарника для игры в камере в «дурачка».
А конкретно кого нибуть из немецкой партии «Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) .
Партию описывают как немецкую националистическую, правопопулистскую.
Части АдГ имеют расистские, исламофобные, антисемитские и ксенофобные тенденции, связанные с ультраправыми движениями, такими как неонацизм.
Из Интернета:
«Накануне первого съезда АдГ поддержка к ним пришла со стороны: американского миллиардера Джорджа Сороса. Он заявил : «Германия должна выбрать (его условия), или выйти из евро».
В руководство была избрана и проживающая в Германии профессор СПбГУ Ирина Смирнова.
В июле 2023 года АдГ подала иск в Федеральный конституционный суд. Из совместного расследования The Insider и Spiegel следует, что партия подавала данный судебный иск по указанию России и на российские деньги. Журналисты изданий изучили взломанную переписку пропагандиста Владимира Сергиенко, из которой следует, что он выступал посредником между Россией и депутатами от АдГ, которые получали из Москвы готовые тексты своих выступлений, лоббировали российские инициативы, а также подавали на собственное правительство в суд. Деньги Сергиенко привозил из России в Германию наличными и через подконтрольную некоммерческую организацию.»
Вы хотите сказать что кара ,ждет всех тех,кто не наложил вето на резолюцию ООН "1973" ,в 2011 году, кто предал Каддафи ,ради цены на нефть ?
.
Будь по вашему ,коли так.
Пусть кара взыщет с каждого ,и с тех стран ,кто предал Каддафи,а плетью станут, те самые цены на нефть.
Саркози лузер.
Нужно было грамотно обнулиться и даровать
самому себе судебную неприкосновенность.
А оформить всё в "пожелание народа" попросить Терешкову.