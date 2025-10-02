Бельгия предложила странам ЕС разделить риски при изъятии активов РФ
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом подписать документ, который закрепит обязанность коллективно разделять финансовые риски при использовании замороженных российских активов для кредитования Украины. При этом политик отметил, что прибегать к этому механизму не потребуется, если все союзники будут в равной степени участвовать в поддержке Киева, пишет "Коммерсант".
Глава бельгийского правительства пояснил журналистам, что прежде чем дать согласие на использование российских средств, он хочет получить четкие разъяснения по юридическим аспектам и возможным финансовым рискам. Пока же, по его словам, союзники из ЕС не предоставили ему достаточных ответов.
Бельгия является ключевым держателем российских активов: в депозитарии Euroclear заморожено €191 млрд. Всего же страны ЕС и G7 арестовали порядка €280 млрд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая может быть вина у кавеэнщиков?
Всем поровну!
Все что говорили коммунисты о западе оказалось правдой. Жулики, воры, насильники и убийцы.
Зачем ждать когда воры из ...ропы конфискуют российские деньги? Сейчас Минфин пытается залатать дыру в бюджете и самый лучший вариант это конфисковать ...ропейские активы и продать их арабам или тому кто купит.
Не важно куда они хотят потратить русские деньги , на Киев или на свою коррупцию, главное - они присваивают русские деньги как свою собственность. Это просто уголовщина, независимо от мотивов. Россия может считать это актом международного бандитизма и началом войны без обьявления.