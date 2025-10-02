Бельгия предложила странам ЕС разделить риски при изъятии активов РФ

13:47 2.10.2025

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом подписать документ, который закрепит обязанность коллективно разделять финансовые риски при использовании замороженных российских активов для кредитования Украины. При этом политик отметил, что прибегать к этому механизму не потребуется, если все союзники будут в равной степени участвовать в поддержке Киева, пишет "Коммерсант".

Глава бельгийского правительства пояснил журналистам, что прежде чем дать согласие на использование российских средств, он хочет получить четкие разъяснения по юридическим аспектам и возможным финансовым рискам. Пока же, по его словам, союзники из ЕС не предоставили ему достаточных ответов.

Бельгия является ключевым держателем российских активов: в депозитарии Euroclear заморожено €191 млрд. Всего же страны ЕС и G7 арестовали порядка €280 млрд.