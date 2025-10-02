Бельгия предложила странам ЕС разделить риски при изъятии активов РФ

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом подписать документ, который закрепит обязанность коллективно разделять финансовые риски при использовании замороженных российских активов для кредитования Украины. При этом политик отметил, что прибегать к этому механизму не потребуется, если все союзники будут в равной степени участвовать в поддержке Киева, пишет "Коммерсант".

Глава бельгийского правительства пояснил журналистам, что прежде чем дать согласие на использование российских средств, он хочет получить четкие разъяснения по юридическим аспектам и возможным финансовым рискам. Пока же, по его словам, союзники из ЕС не предоставили ему достаточных ответов.

Бельгия является ключевым держателем российских активов: в депозитарии Euroclear заморожено €191 млрд. Всего же страны ЕС и G7 арестовали порядка €280 млрд. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.10.2025, 17:26
    Гость: личный опыт

    Все что говорили коммунисты о западе оказалось правдой. Жулики, воры, насильники и убийцы.

  4. 02.10.2025, 16:41
    Гость: .Штурман

    Зачем ждать когда воры из ...ропы конфискуют российские деньги? Сейчас Минфин пытается залатать дыру в бюджете и самый лучший вариант это конфисковать ...ропейские активы и продать их арабам или тому кто купит.

  5. 02.10.2025, 16:36
    Гость: Сидоров

    Не важно куда они хотят потратить русские деньги , на Киев или на свою коррупцию, главное - они присваивают русские деньги как свою собственность. Это просто уголовщина, независимо от мотивов. Россия может считать это актом международного бандитизма и началом войны без обьявления.

Все комментарии (12)
Великий и ужасный Мэрилин Мэнсон
