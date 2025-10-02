WSJ: США готовы делиться разведданными для ударов Украины по России

08:24 2.10.2025

США намерены предоставить Украине данные разведки, которые могут быть использованы для нанесения ударов дальнобойными системами по объектам энергетической инфраструктуры России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, президент Дональд Трамп подписал документ, разрешающий разведывательным структурам и Пентагону оказывать Киеву помощь при планировании ударов.

Администрация также изучает возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, Barracuda и других комплексов с дальностью полета до 800 километров. Окончательное решение о передаче вооружений пока не принято.

Ранее WSJ сообщала, что на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке американский лидер заявил о готовности рассмотреть вопрос о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия США для ударов по территории России, однако конкретных обещаний не дал.

Киев добивается поставок Tomahawk либо дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что окончательное решение остается за главой государства.

В Москве неоднократно заявляли, что западные поставки вооружений лишь затягивают конфликт, а военные грузы с оружием рассматриваются российской армией как законные цели.