WSJ: США готовы делиться разведданными для ударов Украины по России
США намерены предоставить Украине данные разведки, которые могут быть использованы для нанесения ударов дальнобойными системами по объектам энергетической инфраструктуры России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, президент Дональд Трамп подписал документ, разрешающий разведывательным структурам и Пентагону оказывать Киеву помощь при планировании ударов.
Администрация также изучает возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, Barracuda и других комплексов с дальностью полета до 800 километров. Окончательное решение о передаче вооружений пока не принято.
Ранее WSJ сообщала, что на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке американский лидер заявил о готовности рассмотреть вопрос о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия США для ударов по территории России, однако конкретных обещаний не дал.
Киев добивается поставок Tomahawk либо дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что окончательное решение остается за главой государства.
В Москве неоднократно заявляли, что западные поставки вооружений лишь затягивают конфликт, а военные грузы с оружием рассматриваются российской армией как законные цели.
Мне почему-то кажется, что хуситы и иранцы тоже станут более информированы
Администрация США во главе с Д.Трампом объявила в рамках реформы государственного управления объявила об увольнении более 150 тысяч
государственных служащих, среди которых есть люди, работавшие десятки лет, имеют знания, опыт и т.д. США могут в результате этой реформы погрузиться в управленческий хаос со всеми отсюда вытекающими последствиями. В тоже время США перебрасывают военных и технику на свои военные базы на Ближнем Востоке. Что-то там снова готовится.
А вот это уже интересно или кто кем командует:" Такер Карлсон обвинил руководство США в том, что они позволили «израильским» военным офицерам врываться на заседания Пентагона во время войны с Ираном и нагло отдавать приказы американским генералам ВИДЕО.
Он сообщил, что во время этой короткой войны офицеры «цахал» приводили в ярость генералов в Пентагоне, просто врываясь на совещания, отдавая приказы и выдвигая требования. И никто ничего не предпринимал. «Как может иностранный военный врываться в военный штаб… и требовать: «Мы хотим то, мы хотим это»? А? Из-за слабости наших лидеров мы подстрекали хищников в чужой стране воспользоваться нами», заявил Такер Карлсон. Смитри видео: " x.com/clashreport/status/1973657673049530548".
Собственно ничего нового Такер Карлсон не сказал. Сказано богоизбранные, за которыми стоит мировая финансовая олигархия.
хорошая новость: Китай перестал покупать американскую сою. Теперь покупает аргентинскую, милей кинул фартового.
"... Ирану, хуситам, С.Корее ..."
---,.
Во-первых, те и так знают.
Во-вторых, так же как и вы, те ничего не станут делать.