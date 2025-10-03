США нанесли удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы

Американские военные уничтожили судно, перевозившее наркотики, в международных водах неподалёку от Венесуэлы. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

По его словам, операция была проведена по приказу президента Дональда Трампа. В результате удара погибли четыре человека, которых в Вашингтоне назвали «наркотеррористами». Хегсет подчеркнул, что такие действия продолжатся, пишет РИА Новости.

Ситуация обострилась ещё в августе, когда США направили к берегам Венесуэлы три военных корабля с морскими пехотинцами. В Белом доме тогда заявили, что Трамп готов использовать все доступные средства для борьбы с наркотрафиком и допускает возможность военной операции.

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди объявила вознаграждение в размере $50 млн за информацию, которая позволит арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Вашингтоне утверждают, что венесуэльский лидер якобы сотрудничает с террористическими группировками для поставок наркотиков в США.

Мадуро отверг обвинения и объявил о масштабной мобилизации боливарианской милиции для защиты страны от внешнего вмешательства. По его словам, речь идёт о миллионах добровольцев, которых планируют привлечь к территориальной обороне.

На фоне эскалации Каракас заручился поддержкой России, Китая, Ирана и стран Боливарианского альянса, которые призвали уважать суверенитет Венесуэлы и нормы международного права.

  1. 04.10.2025, 10:25
    Гость: Серый

    Он тряс, показывая количество, а не само оружие - кто-б ему дал на публике трясти БОВ.. но ваша аглицкава не понимайтен же..

  3. 04.10.2025, 09:16
    Гость: Влад

    Как удобно. Назвал судно с нефтью наркоторговцами и вуаля. Терроризм конечно чистой воды. Ибо НИКАКИХ доказательств того, что это судно перевозило наркотики США даже не удосужились предоставить. На этом фоне даже прибалты с французами худо бедно, но чтят хоть какие-то рамки приличий. А так да, возвращаемся в эпоху пиратства. Что характерно, пиратство придумала "просвещенная" Европа и первыми затейниками были там англичане. Ну ещё у Японии были пираты, но там отдельная история.

  4. 04.10.2025, 09:04
    Гость: Вредняка

    Кое кто из пиндосов уже тряс пробирочкой, уверяя, что это химическое оружие Ирака. После этого "доказательства" джиайки вторглись в Ирак, после чего там погибло более миллиона человек. И что-то не слышно о гаагских возбухателях уголовных дел.
    А Трампушка не желает опуститься даже до потрясания пробиркой. Вот объявил, что судно везёт наркотики, и всё, и не надо никаких доказательств или недоказательств, которые потом уйдут на дно вместе с судном. Тут главное внутренние проблемы перевести на внешние, пусть даже и выдуманные, и успокоить оппозицию.

Все комментарии (12)
