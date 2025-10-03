США нанесли удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы

22:18 3.10.2025

Американские военные уничтожили судно, перевозившее наркотики, в международных водах неподалёку от Венесуэлы. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

По его словам, операция была проведена по приказу президента Дональда Трампа. В результате удара погибли четыре человека, которых в Вашингтоне назвали «наркотеррористами». Хегсет подчеркнул, что такие действия продолжатся, пишет РИА Новости.

Ситуация обострилась ещё в августе, когда США направили к берегам Венесуэлы три военных корабля с морскими пехотинцами. В Белом доме тогда заявили, что Трамп готов использовать все доступные средства для борьбы с наркотрафиком и допускает возможность военной операции.

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди объявила вознаграждение в размере $50 млн за информацию, которая позволит арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Вашингтоне утверждают, что венесуэльский лидер якобы сотрудничает с террористическими группировками для поставок наркотиков в США.

Мадуро отверг обвинения и объявил о масштабной мобилизации боливарианской милиции для защиты страны от внешнего вмешательства. По его словам, речь идёт о миллионах добровольцев, которых планируют привлечь к территориальной обороне.

На фоне эскалации Каракас заручился поддержкой России, Китая, Ирана и стран Боливарианского альянса, которые призвали уважать суверенитет Венесуэлы и нормы международного права.