Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации «майдана»
Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили попытались устроить "майдан" в Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"Вчера была попытка госпереворота, которая провалилась. Мы видели попытку "Нацмайдана" <...> "Нацдвижение" в пятый раз пыталась совершить "майдан", — приводит его слова РИА Новости.
В субботу в 64 муниципалитетах и районах Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По последнем данным, правящая партия "Грузинская мечта" побеждает во всех округах. Так, ее генсек Каха Каладзе набрал более 71% голосов на выборах мэра Тбилиси.
Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.
Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.
Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза. Его поддержал Каладзе, обвинив протестующих в попытке совершить госпереворот.
МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть более глобальные заботы у спецслужб РФ. Замена домашнего населения непростой процесс, много сил отнимает
пишут что на выборы в Тбилиси пришли меньше 30% из числа избирателей. Из 30% за этого чела с погонялом "Генсек" проголосовалло 70%, т.е. всего 10 тысяч сакартвелло! Как говорила о таких людях моя бабушка из Арцаха (царство ей небесное) у них лица "подош", т.е. подошва ботинка которая никогда не краснеет от стыда...
как маллообразованные проходимцы с улицы, захватив власть, с озверелым упорством цепляются за неё! За примером ходить не надо- в Тбилиси, Ереване, в Баку, в Минске...одни диктаторы и выпускники 6-ой палаты с красными дипломами...
Выглядит по тому же сценарию как в Минске в 2020 году, никто оппозиции власть не отдаст, если надо, закатают под асфальт, думаю российские спецслужбы позаботятся об этом, находясь там.
Трамп поддержит грузинских борцов за свободу.