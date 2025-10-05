Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации «майдана»

11:30 5.10.2025

Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили попытались устроить "майдан" в Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Вчера была попытка госпереворота, которая провалилась. Мы видели попытку "Нацмайдана" <...> "Нацдвижение" в пятый раз пыталась совершить "майдан", — приводит его слова РИА Новости.

В субботу в 64 муниципалитетах и районах Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По последнем данным, правящая партия "Грузинская мечта" побеждает во всех округах. Так, ее генсек Каха Каладзе набрал более 71% голосов на выборах мэра Тбилиси.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза. Его поддержал Каладзе, обвинив протестующих в попытке совершить госпереворот.

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.