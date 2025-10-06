Генштаб ВСУ анонсировал создание на Украине нового рода войск

21:12 6.10.2025

В составе Вооруженных сил Украины могут появиться новые войска — киберсилы.

«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — цитирует сообщение Генштаба ВСУ РБК.

7 октября в Верховной раде запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины». Его разработала рабочая группа, в составе которой были специалисты Генштаба ВСУ.

Создать киберсилы на Украине предложили в октябре 2024 года. Тогда военные обсудили концепции нового рода войск с народными депутатами Украины.