Генштаб ВСУ анонсировал создание на Украине нового рода войск
В составе Вооруженных сил Украины могут появиться новые войска — киберсилы.
«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — цитирует сообщение Генштаба ВСУ РБК.
7 октября в Верховной раде запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины». Его разработала рабочая группа, в составе которой были специалисты Генштаба ВСУ.
Создать киберсилы на Украине предложили в октябре 2024 года. Тогда военные обсудили концепции нового рода войск с народными депутатами Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как хотите, но уменя для вас есть хорошая посказка "пайджер".
Ну, есть киберспорт. А в кибер войсках служить будут киборги?
Ну всё!! Прячьтесь все.