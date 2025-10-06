Генштаб ВСУ анонсировал создание на Украине нового рода войск

В составе Вооруженных сил Украины могут появиться новые войска — киберсилы. 

«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — цитирует сообщение Генштаба ВСУ РБК.

7 октября в Верховной раде запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины». Его разработала рабочая группа, в составе которой были специалисты Генштаба ВСУ.

Создать киберсилы на Украине предложили в октябре 2024 года. Тогда военные обсудили концепции нового рода войск с народными депутатами Украины. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Молдавские выборы как пример будущих выборов на Украине
© KM.RU, Алексей Белкин
Российских студентов проверят на принятие ими традиционных ценностей
Не лягушка, а царевна: русские сказки под угрозой?
Франция присоединилась к коалиции пиратствующих
Избранное
«СССР не развалился сам собой. Он был разрушен в ходе противостояния и борьбы существовавших на тот момент политических игроков»
VK Fest. 19 и 20 июля, Лужники
Действуй! «Это не пройдет» (интернет-релиз)
«Мобилизация означает возвращение в русское сознание великой категории - Общее дело, когда две России - Россия народа и Россия государства - сливаются в одну»
QUEENtet Сергея Мазаева, 3 марта, Lustra Bar
ГОРШЕНЕВ с симфоническим оркестром «КУКРЫНИКСЫ. Лучшее», 19 мая, Crocus City Hall
«Запад очень хочет вторжения России на Украину и делает все, чтобы оно состоялось»
Сборник Gods of Metal «From Rock’n’Roll to Heavy Metal»
«ДК Горбунова – Легенда Русского Рока», 3 сентября, ДК Горбунова
«Звери» сыграли на акустике регги, румбу, диско и романс
«Ария» спела о двух визитных карточках России на плывущем корабле
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации