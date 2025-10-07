Страны ЕС согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов
Все страны Евросоюза (ЕС) согласились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Financial Times (FT).
Согласно плану, инициированному Чехией, дипломаты из России будут обязаны заранее сообщать о своих планах посетить другую страну ЕС. Это положение войдет в очередной пакет санкций против РФ.
Как пишет Financial Times, против инициативы первоначально выступала Венгрия, но в итоге сняла возражения.
В качестве обоснования таких мер европейские спецслужбы указывают на то, что "российские шпионы" часто работают под дипломатическим прикрытием и "проводят операции" не в стране своей аккредитации, что усложняет слежку.
"Они командированы в одно место, а работают в другом. Разведслужбы принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, этой стране становится сложнее за ними следить",— заявил высокопоставленный дипломат ЕС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Российские дипломаты если бы они хотя бы шпионили или еще что-то полезное делали защищали интересы страны, как это делают дипломаты из ЕС и США в РФ. А то ведь занимаются только контрабандой. Пару лет назад в одной европейской стране соседи вызвали полицию по адресу проживания первого зама посла РФ, потому что увидели, что в его квартиру лезут воры. Приехавшая полиция решила отсмотреть его апартаменты. Узнав, что это квартира российского дипломата примчались и журналисты в надежде наконец то найти какие-то улики его шпионской деятельности, о чем постоянно трещит западная пресса: рацию, оружие, шифровальные коды, бинокль, аппаратуру подслушивания и тому подобное. Но были сильно удивлены и разочарованы, в его хате нашли дорогие шубы, золотые часы и ювелирные украшения на миллионы, все приготовлено к отправке в РФ по диппочте и валюту налом несколько лимонов евро и баксов. Дипломаты это отправляют в а российском МИДе кто-то эти посылки получает и пускает в продажу. Вот чем занимается российский МИД и его дипломаты в заграничных учреждениях. Беря пример с правительства РФ у каждого свой бизнес. А потом мы удивляемся почему сплошные провалы у России на международной арене.
А может того? Перевести всех дипломатов на дистанционку?
гуляй, а за ограду ни-ни.
После того как Кремль обьявил что РФ ,вююет со всем Западом одна без союзников,(решение ЕС выслвть всех послов РФ из ЕС,вполне логична)
Полный провал дипломатии аморфного "евросоюза". Что же, если кто-то хочет утонуть, нет смысла ему мешать...