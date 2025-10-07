Страны ЕС согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Все страны Евросоюза (ЕС) согласились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Financial Times (FT). 

Согласно плану, инициированному Чехией, дипломаты из России будут обязаны заранее сообщать о своих планах посетить другую страну ЕС. Это положение войдет в очередной пакет санкций против РФ.

Как пишет Financial Times, против инициативы первоначально выступала Венгрия, но в итоге сняла возражения.

В качестве обоснования таких мер европейские спецслужбы указывают на то, что "российские шпионы" часто работают под дипломатическим прикрытием и "проводят операции" не в стране своей аккредитации, что усложняет слежку.

"Они командированы в одно место, а работают в другом. Разведслужбы принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, этой стране становится сложнее за ними следить",— заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.10.2025, 17:27
    Гость: Чекист

    Российские дипломаты если бы они хотя бы шпионили или еще что-то полезное делали защищали интересы страны, как это делают дипломаты из ЕС и США в РФ. А то ведь занимаются только контрабандой. Пару лет назад в одной европейской стране соседи вызвали полицию по адресу проживания первого зама посла РФ, потому что увидели, что в его квартиру лезут воры. Приехавшая полиция решила отсмотреть его апартаменты. Узнав, что это квартира российского дипломата примчались и журналисты в надежде наконец то найти какие-то улики его шпионской деятельности, о чем постоянно трещит западная пресса: рацию, оружие, шифровальные коды, бинокль, аппаратуру подслушивания и тому подобное. Но были сильно удивлены и разочарованы, в его хате нашли дорогие шубы, золотые часы и ювелирные украшения на миллионы, все приготовлено к отправке в РФ по диппочте и валюту налом несколько лимонов евро и баксов. Дипломаты это отправляют в а российском МИДе кто-то эти посылки получает и пускает в продажу. Вот чем занимается российский МИД и его дипломаты в заграничных учреждениях. Беря пример с правительства РФ у каждого свой бизнес. А потом мы удивляемся почему сплошные провалы у России на международной арене.

  4. 07.10.2025, 15:31
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    После того как Кремль обьявил что РФ ,вююет со всем Западом одна без союзников,(решение ЕС выслвть всех послов РФ из ЕС,вполне логична)

  5. 07.10.2025, 14:51
    Гость: Старый

    Полный провал дипломатии аморфного "евросоюза". Что же, если кто-то хочет утонуть, нет смысла ему мешать...

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Франция присоединилась к коалиции пиратствующих
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
Коллаж © KM.RU
Тарифам ЖКХ разрешили расти выше инфляции: газ, тепло, вода и свет подорожают на 100%
Александр Проханов © KM.RU, Алексей Белкин
Проханов объяснил «несахарный образ президента» в своей новой книге
Избранное
ОтМорозки «Урал» (интернет-сингл)
«Будет ли кто-то кого-то после этого защищать?»: 8 лет получил уфимец, который забил напавшего на детей педофила
Кинопремьера «День курка»: конец света каждый день
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Чему Средняя Азия учится за наши деньги: Минпросвещения засекретило программы обучения таджиков
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Porsche 911
«Мятеж, который был в Казахстане – это не терроризм даже в самых крайних своих формах»
Подробное руководство: Как облегчить симптомы простуды дома. Применяйте эти советы сейчас для быстрого облегчения
Украина научила: Эстония испугалась оспаривать территориальную целостность России
Открытие летней террасы, 8 июня, «16 Тонн»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации