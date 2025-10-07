Страны ЕС согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов

13:39 7.10.2025

Все страны Евросоюза (ЕС) согласились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Financial Times (FT).

Согласно плану, инициированному Чехией, дипломаты из России будут обязаны заранее сообщать о своих планах посетить другую страну ЕС. Это положение войдет в очередной пакет санкций против РФ.

Как пишет Financial Times, против инициативы первоначально выступала Венгрия, но в итоге сняла возражения.

В качестве обоснования таких мер европейские спецслужбы указывают на то, что "российские шпионы" часто работают под дипломатическим прикрытием и "проводят операции" не в стране своей аккредитации, что усложняет слежку.

"Они командированы в одно место, а работают в другом. Разведслужбы принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, этой стране становится сложнее за ними следить",— заявил высокопоставленный дипломат ЕС.