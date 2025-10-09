Трамп: Сделка по Газе будет подписана в Египте

Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о мирном урегулировании в Газе будет подписано в Египте.

"Мы собираемся поехать в Египет, где у нас состоится подписание. Дополнительное подписание, так как у нас уже было подписание от моего имени, но у нас будет официальное подписание", - приводит слова Трампа "Российская газета".

Ранее он сообщал, что в ходе переговоров в Египте Израиль и ХАМАС договорились по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию на территории сектора Газа.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг в телефонном разговоре с Трампом назвал соглашение о прекращении огня в Газе "историческим достижением", за которое глава Белого дома достоин получить Нобелевскую премию мира. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Игорь Димитриев: «Молодежные движения опыляют друг друга удачными придумками»
Путин: поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению отношений РФ и США
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
«Этот рыжий когда-нибудь ответит за то, что натворил?»
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин: никто не сможет использовать Россию
Избранное
«Деникин спирт», 15 декабря, «Градов Бар» (Тула)
Мифы о глутамате натрия
Летная школа «Гоу Хоум»
5:0 в пользу Дмитрия Черного, Razgruzka
«Напуганы держатели вкладов, которых подогревают слухи о возможной заморозке, а то и изъятии денежных средств со счетов»
ЙОРШ «Мой город будет стоять» (интернет-сингл)
Би-2, 12 сентября, БСА «Лужники»
Биртман feat. Гарик Сукачев «Полетела» (интернет-сингл)
Фестиваль Российского национального оркестра (закрытие, Дебюсси и Мессиан), 24 сентября, КЗ имени П.И. Чайковского
Признание ДНР и ЛНР: быть или не быть?
Справлять или не справлять, вот в чем вопрос!
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации