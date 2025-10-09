Трамп: Сделка по Газе будет подписана в Египте

21:29 9.10.2025

Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о мирном урегулировании в Газе будет подписано в Египте.

"Мы собираемся поехать в Египет, где у нас состоится подписание. Дополнительное подписание, так как у нас уже было подписание от моего имени, но у нас будет официальное подписание", - приводит слова Трампа "Российская газета".

Ранее он сообщал, что в ходе переговоров в Египте Израиль и ХАМАС договорились по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию на территории сектора Газа.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг в телефонном разговоре с Трампом назвал соглашение о прекращении огня в Газе "историческим достижением", за которое глава Белого дома достоин получить Нобелевскую премию мира.