Володин: никто не сможет использовать Россию

Стоп-кадр из видеотрансляции

Никто не сможет использовать Россию благодаря сильным и эффективным действующим органам власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках обсуждений денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония.

«Мы суверенное государство. А те, кто хотят использовать Россию, должны понять, этого не будет. У нас сильный президент, ответственный парламент, эффективное правительство», - приводят слова депутата «Ведомости».

По мнению Володина, российско-американское соглашение нужно было давно расторгнуть, и сейчас такое решение принято в интересах государства. Председатель Госдумы поблагодарил МИД РФ за работу в этом направлении. Он также подчеркнул, что в рамках указанного соглашения о плутонии Россия выполняла свои обязательства, но не получила такого же ответа от США.

Депутаты Госдумы денонсировали межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей. 8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в текущей ситуации сохранение обязательств России в этом соглашении неприемлемо. Документ между странами был подписан в 2000 г. и ратифицирован в 2011 г.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.10.2025, 21:38
    Гость: Об использователях России

    В выступлении Володина много пафоса и пропаганды о великой, "независимой" РФ. Многим известно, что подобное не соответствует действительности. Существуют мировые структуры, которые не только значительно влияют на внутреннюю и внешнюю политику РФ, но и управляют ей. И в этом не трудно убедиться. Как это никто не может использовать Россию? Да не только такие как Володин, но другие весьма состоятельные буржуи грабят прородные богатства страны, загребают миллиарды за счет спекуляции, обмана населения, 75% которого существует в бедности и нищете, и уровень жизни которого периодически ежегодно снижается. Сам Володин связан с поставками в РФ пальмого масла, которым травят людей, а он богатеет именно за счет использования России.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
Путин: поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению отношений РФ и США
Коллаж © KM.RU
Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
«Этот рыжий когда-нибудь ответит за то, что натворил?»
Избранное
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть вторая
Советы начинающим водителям
«Крематорий» сыграл летний концерт в честь «игрушки для взрослых»
Потомучто «Менжиеза»
Мара, 7 сентября, «16 Тонн»
Горшенев «Фауст» (2CD)
«Никто не знает, чем и когда закончится СВО, но одно сейчас можно сказать точно: американский ВПК уже получил и получит наибольшие прибыли от этого конфликта»
Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?
Возвращение «Детям птиц»
«И, конечно, подпевать лучше хором». Российские гимн и флаг станут модными
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации