Володин: никто не сможет использовать Россию
Никто не сможет использовать Россию благодаря сильным и эффективным действующим органам власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках обсуждений денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония.
«Мы суверенное государство. А те, кто хотят использовать Россию, должны понять, этого не будет. У нас сильный президент, ответственный парламент, эффективное правительство», - приводят слова депутата «Ведомости».
По мнению Володина, российско-американское соглашение нужно было давно расторгнуть, и сейчас такое решение принято в интересах государства. Председатель Госдумы поблагодарил МИД РФ за работу в этом направлении. Он также подчеркнул, что в рамках указанного соглашения о плутонии Россия выполняла свои обязательства, но не получила такого же ответа от США.
Депутаты Госдумы денонсировали межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей. 8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в текущей ситуации сохранение обязательств России в этом соглашении неприемлемо. Документ между странами был подписан в 2000 г. и ратифицирован в 2011 г.
В выступлении Володина много пафоса и пропаганды о великой, "независимой" РФ. Многим известно, что подобное не соответствует действительности. Существуют мировые структуры, которые не только значительно влияют на внутреннюю и внешнюю политику РФ, но и управляют ей. И в этом не трудно убедиться. Как это никто не может использовать Россию? Да не только такие как Володин, но другие весьма состоятельные буржуи грабят прородные богатства страны, загребают миллиарды за счет спекуляции, обмана населения, 75% которого существует в бедности и нищете, и уровень жизни которого периодически ежегодно снижается. Сам Володин связан с поставками в РФ пальмого масла, которым травят людей, а он богатеет именно за счет использования России.
сырье ?
Вы о пастиле или о постулате?
Китай нервно курит в сторонке, читая о том, какой он крутой.
Переставайте уже бредить.