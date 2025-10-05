Путин: поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению отношений РФ и США
Президент Владимир Путин заявил, что возможное решение администрации президента США о поставках дальнобойных ракет Tomahawk армии Украины приведет к разрушению отношений России и Соединенных Штатов, пишет «Коммерсант».
Во время участия в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября Владимир Путин сказал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и это будет означать новый этап эскалации, в том числе в отношениях России и США.
После пленарной сессии в интервью с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубин президент развил этот тезис: «Сейчас вы говорили о президенте Соединенных Штатов, но там (во время участия в пленарной сессии на «Валдае») были вопросы, скажем, с обсуждением проблем новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности — это Tomahawk и так далее».
«Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что, я говорю то, что думаю, а как уж там будет складываться, зависит не только от нас, и не только от меня»,— сказал Владимир Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
НДС повысить на 2% это не кот начхал
А причём тут современный американский и ястреб? Топор, орудие для отрезания, звучание слова - калька с языков нескольких индийских племён. Звук "г" появился при портировании в русский язык ещё во времена Фенимора Купера.
Думаю,что Трамп только пугает,но не даст Украине Томогавки.
Кремлевского деятеля не беспокоят возможные удары ВСУ ракетами Томагавк, если США их поставит на Украину, не беспокоит его и передача разведывательных данных Украине. Для него главное выступить на буржуйском форуме в Валдае и завершить его шикарным банкетом. А тем временем уже тысячи мирных граждан пострадали, а многие и погибли от ударов украинских дронов, но его это не заботит и он не предпринимает никаких действий, чтобы предотвратить гибель людей. Кремлевские уже радуются, что можно будет поживиться благодаря будущему притоку денег, которые поступят за счет повышения налогов и тарифов ЖКХ от населюков РФ, 75% существующих в бедности и нищете при постоянном ежегодном снижении уровня их жизни.
так какие проблемы? Зачем же сразу отношения рушить? Подумаешь, чепуха неэффективная.