Путин: поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению отношений РФ и США

Президент Владимир Путин заявил, что возможное решение администрации президента США о поставках дальнобойных ракет Tomahawk армии Украины приведет к разрушению отношений России и Соединенных Штатов, пишет «Коммерсант».

Во время участия в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября Владимир Путин сказал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и это будет означать новый этап эскалации, в том числе в отношениях России и США.

После пленарной сессии в интервью с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубин президент развил этот тезис: «Сейчас вы говорили о президенте Соединенных Штатов, но там (во время участия в пленарной сессии на «Валдае») были вопросы, скажем, с обсуждением проблем новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности — это Tomahawk и так далее».

«Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что, я говорю то, что думаю, а как уж там будет складываться, зависит не только от нас, и не только от меня»,— сказал Владимир Путин. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.10.2025, 23:45
    Гость: Имрек

    А причём тут современный американский и ястреб? Топор, орудие для отрезания, звучание слова - калька с языков нескольких индийских племён. Звук "г" появился при портировании в русский язык ещё во времена Фенимора Купера.

  4. 05.10.2025, 22:15
    Гость: Реалист

    Кремлевского деятеля не беспокоят возможные удары ВСУ ракетами Томагавк, если США их поставит на Украину, не беспокоит его и передача разведывательных данных Украине. Для него главное выступить на буржуйском форуме в Валдае и завершить его шикарным банкетом. А тем временем уже тысячи мирных граждан пострадали, а многие и погибли от ударов украинских дронов, но его это не заботит и он не предпринимает никаких действий, чтобы предотвратить гибель людей. Кремлевские уже радуются, что можно будет поживиться благодаря будущему притоку денег, которые поступят за счет повышения налогов и тарифов ЖКХ от населюков РФ, 75% существующих в бедности и нищете при постоянном ежегодном снижении уровня их жизни.

  5. 05.10.2025, 21:31
    Гость: Ну если глупо и неэффективно,

    так какие проблемы? Зачем же сразу отношения рушить? Подумаешь, чепуха неэффективная.

Все комментарии (34)
Выбор читателей
Выборы-2026: Бойцы СВО рискуют стать «паровозами» для мажоров и блатных
© KM.RU, Петр Чайников
В РФ внимательно изучают заявления США о поставках Киеву «Томагавков»
Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет
Молдавские выборы как пример будущих выборов на Украине
Избранное
Трест «Горячий пес»
«Экономика в расчете на вчерашний день»: на кого рассчитан спектакль с заморозкой цен
«Это был элитный переворот против лидера, пытавшегося править помимо элиты при прямой опоре на массы»
Tequilajazzz подарила на Старый Новый год «Камни» и «масонские» сертификаты
«Оптимизация» русского языка продолжается: к англицизмам теперь добавился мат
Веня Д'ркин «Крышкин дом»
«Пилот», 3 ноября, Base
«Ласточка-Fest», 25 июня, СК «Лужники»
Театральная премьера «Бешеный хворост»: митинги не посещать и товарищей сдавать - учат в школе
Кинопремьера «Танцы на высоте»: влияние горного тверка на менталитет кавказцев
Об угрозе «бессмысленного и беспощадного» бунта в России
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации