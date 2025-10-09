Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу мирного плана США

Израиль и палестинское движение ХАМАС одобрили первую фазу американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей публикации на платформе Truth Social.

По словам Трампа, соглашение предусматривает освобождение заложников со стороны ХАМАС и отвод израильских войск на заранее оговорённые позиции. Он подчеркнул, что этот шаг является началом пути к «долговременному и устойчивому миру».

В ХАМАС подтвердили достижение договорённостей о прекращении огня. Как уточнили представители движения, соглашение включает вывод израильских сил, расширение поставок гуманитарной помощи и проведение обмена заключёнными.

