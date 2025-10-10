Конгресс Перу объявил импичмент президента Дине Болуарте

10:10 10.10.2025

Парламент Перу единогласно проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте, сообщает Diario Gestión. За её отстранение высказались 122 депутата — никто не воздержался и не выступил против.

Решение мотивировано признанием «постоянной моральной недееспособности» главы государства. В обосновании импичмента парламентарии указали на неспособность Болуарте управлять страной на фоне углубляющегося политического и социального кризиса. Кроме того, в документе говорится о возможных коррупционных нарушениях и несоблюдении ею этических норм.

Дина Болуарте возглавила страну 7 декабря 2022 года, став первой женщиной-президентом в истории Перу. Она заняла пост после отстранения своего предшественника Педро Кастильо, которого арестовали за попытку роспуска парламента и установления чрезвычайного положения.