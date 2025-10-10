Конгресс Перу объявил импичмент президента Дине Болуарте
Парламент Перу единогласно проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте, сообщает Diario Gestión. За её отстранение высказались 122 депутата — никто не воздержался и не выступил против.
Решение мотивировано признанием «постоянной моральной недееспособности» главы государства. В обосновании импичмента парламентарии указали на неспособность Болуарте управлять страной на фоне углубляющегося политического и социального кризиса. Кроме того, в документе говорится о возможных коррупционных нарушениях и несоблюдении ею этических норм.
Дина Болуарте возглавила страну 7 декабря 2022 года, став первой женщиной-президентом в истории Перу. Она заняла пост после отстранения своего предшественника Педро Кастильо, которого арестовали за попытку роспуска парламента и установления чрезвычайного положения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На благо РФ.
Скоро и до Кремлевского гения,очередь дойдет.
"Парламент Перу единогласно проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте, сообщает Diario Gestión. За её отстранение высказались 122 депутата — никто не воздержался и не выступил против"
---
В РФ бы так.
Зачем?