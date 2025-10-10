Директор «Sputnik Азербайджан» освобожден из-под ареста в Баку
Освобожден исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, арестованный в Баку, сообщил «Коммерсанту» помощник президента России Юрий Ушаков.
Переговоры проходили, прежде всего, на уровне помощников президента. Юрий Ушаков работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, а решение было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.
Как сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, Картавых изменили меру пресечения на домашний арест.
В свою очередь, российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана. Его имя не называется.
Картавых и другие сотрудники «Sputnik Азербайджан», в том числе шеф-редактор Евгений Белоусов, были задержаны в конце июня. МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем, напоминает РБК.
Тогда же в Азербайджане арестовали восьмерых россиян, которым вменили транзит наркотиков и кибермошенничество.
конечно-ещё не полностью тиятр обнёс !!
то есть театрального вора, сотни миллионов укравшего, поменяли на законопослушного журналиста.
ну-ну - хитрый план....
короче - обменяли хулигана на луиса корвалана.
Вы просто не учили Историю и не в курсе, чем обычно заканчивается "взятие Кремля". Попойка, людоедство и тройной раздел того, откуда вы пришли. Я ни фига не шучу.
надо еще брать как разменный фонд
А вкалывать как р.. на г...ре. И Кемску волость в нагрузку. Хотя нет, не возьмёт. Она-то ему каким боком.....