Директор «Sputnik Азербайджан» освобожден из-под ареста в Баку

12:11 10.10.2025

Освобожден исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, арестованный в Баку, сообщил «Коммерсанту» помощник президента России Юрий Ушаков.

Переговоры проходили, прежде всего, на уровне помощников президента. Юрий Ушаков работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, а решение было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.

Как сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, Картавых изменили меру пресечения на домашний арест.

В свою очередь, российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана. Его имя не называется.

Картавых и другие сотрудники «Sputnik Азербайджан», в том числе шеф-редактор Евгений Белоусов, были задержаны в конце июня. МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем, напоминает РБК.

Тогда же в Азербайджане арестовали восьмерых россиян, которым вменили транзит наркотиков и кибермошенничество.