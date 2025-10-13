Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа

09:56 13.10.2025

Израильские военные получили первую группу заложников в секторе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

"Красный Крест передал семерых похищенных <...>. В системе здравоохранения сообщили, что они могут ходить и находятся в удовлетворительном состоянии", — цитирует публикацию РИА Новости.



Живых заложников освободят в два этапа. Вторую группу, как ожидается, отпустят в 10:00 по московскому времени.

По информации Reuters, 1966 палестинских заключенных, которые должен передать Израиль, уже сели в автобусы.



Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого движение ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

