Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
Израильские военные получили первую группу заложников в секторе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
"Красный Крест передал семерых похищенных <...>. В системе здравоохранения сообщили, что они могут ходить и находятся в удовлетворительном состоянии", — цитирует публикацию РИА Новости.
Живых заложников освободят в два этапа. Вторую группу, как ожидается, отпустят в 10:00 по московскому времени.
По информации Reuters, 1966 палестинских заключенных, которые должен передать Израиль, уже сели в автобусы.
Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого движение ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
