В НАТО обсуждают возможность сбивать российские истребители
НАТО рассматривает пересмотр правил реагирования на полеты российских военных самолетов, сообщает The Telegraph. По данным издания, обсуждается возможность разрешить сбивать российские истребители в случае вероятной угрозы.
Главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе генерал Кристофер Гринкевич предложил создать единую систему противовоздушной обороны, которая позволила бы устранить «национальные оговорки» — ограничения, введённые отдельными членами НАТО на применение своих вооружений.
«Некоторые национальные ограничения до сих пор сохраняются и снижают нашу эффективность», — отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Вопрос о возможных изменениях планируется обсудить 15 октября на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе. Помимо этого, участники встречи намерены рассмотреть снижение объёмов военной помощи Украине: по данным Института мировой экономики в Киле, поставки вооружений и боеприпасов в июле и августе сократились на 43% по сравнению с началом года.
Ранее Financial Times сообщала, что страны НАТО обсуждают смягчение ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы блока, чтобы разрешить им открывать огонь по воздушным целям, нарушившим пространство союзников.
По информации Bloomberg, альянс также ищет более дешёвые способы борьбы с дронами — рассматриваются, в частности, лазерные системы, которые могут заменить дорогостоящие ракеты.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия способна ответить на любые угрозы не словами, а военными и техническими средствами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ерунда то, что вы написали!
По международному праву государство не является стороной вооруженного конфликта, если Только поставляет вооружение/военную технику одной из участвующих в нем сторон.
Первая Мир. война началась по другим причинам.
США стали поставлять в ВКБ вооружение в ходе войны с 1915г., вступили в войну в апреле 1917г.
СССР считался в стороной "конфликта" при поставках ВВТ рес. Испании, Сев. Корее, Вьетнаму...?
Если бы Россия воевала с НАТО в живых пишущих здесь никого не было бы!
Это все ерунда.
Поставка оружия одной из сторон военного конфликта - всегда было равносильо соучастию в войне.
Именно так началась например Первая Мировая - из-за поставок оружия из сша в британию, германия начала топить американские транспорты..
НАТО уже ведет войну против России.
Причем незаконно и не только потому что НАТО на стороне еврейских Нацистов на украине.
Просто правительства НИ Одной из стран НАТО участвующих в войне против России не запрашивали разрешение у парламентов для нападения на Россию - все правительства действуют без разрешения в при прямом нарушении национальных конституций и законов.
Все это знают
и все делают вид что якобы ничего не происходит - хотя правительства франции, бельгии, сша и пр.. все они должны быть арестованы за по сути госизмену., но ничего не происходит.. Тот-же джонсон с макроном должны сидеть в каталажке.. но продолжают раскатывать как ни в чем ни бывало.
Вот и весь суровый ответ, догадки и надутые щеки, кто что не известно, но ура патриоты гордятся. Те открыто воюют, а ура патриоты думками богатеют, а вот там знаешь что, ууу догаешся, там ух как, но секретно только.
Этими байками давно уже никого не напугаешь
мигранты ее уже растоптали, жуть что там в городах творится, марселя уже нет, барселона с мадридом растоптаны, в брюсселе не пройти.
Ой сколько раз это уже слышали, ракеты нато это нападение, атака на наши регионы это война, руки будут развязаны - и каждый раз, оказывалось не все так плохо, а даже нормально, не повод переживать