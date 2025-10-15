08:00 15.10.2025

НАТО рассматривает пересмотр правил реагирования на полеты российских военных самолетов, сообщает The Telegraph. По данным издания, обсуждается возможность разрешить сбивать российские истребители в случае вероятной угрозы.

Главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе генерал Кристофер Гринкевич предложил создать единую систему противовоздушной обороны, которая позволила бы устранить «национальные оговорки» — ограничения, введённые отдельными членами НАТО на применение своих вооружений.

«Некоторые национальные ограничения до сих пор сохраняются и снижают нашу эффективность», — отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Вопрос о возможных изменениях планируется обсудить 15 октября на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе. Помимо этого, участники встречи намерены рассмотреть снижение объёмов военной помощи Украине: по данным Института мировой экономики в Киле, поставки вооружений и боеприпасов в июле и августе сократились на 43% по сравнению с началом года.

Ранее Financial Times сообщала, что страны НАТО обсуждают смягчение ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы блока, чтобы разрешить им открывать огонь по воздушным целям, нарушившим пространство союзников.

По информации Bloomberg, альянс также ищет более дешёвые способы борьбы с дронами — рассматриваются, в частности, лазерные системы, которые могут заменить дорогостоящие ракеты.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия способна ответить на любые угрозы не словами, а военными и техническими средствами.