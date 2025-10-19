В Париже ограбили Лувр

15:00 19.10.2025

В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес подчеркнул, что преступники справились всего за семь минут, они проникли в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, пишет РИА Новости.

По данным газеты Le Parisien, трое человек в масках проникли в галерею Аполлона и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам. Преступникам удалось скрыться.

Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III. По словам источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат злоумышленники не тронули.

Самый крупный бриллиант из коллекции украшений Наполеона. Фото: соцсети

Бывший префект полиции Парижа считает, что они заранее изучили место преступления. Прокуратура начала расследование, точная сумма ущерба уточняется.

В музее заявили, что он будет закрыт в воскресенье.