В Париже ограбили Лувр

В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес подчеркнул, что преступники справились всего за семь минут, они проникли в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, пишет РИА Новости.

По данным газеты Le Parisien, трое человек в масках проникли в галерею Аполлона и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам. Преступникам удалось скрыться.

Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III. По словам источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат злоумышленники не тронули.

Самый крупный бриллиант из коллекции украшений Наполеона. Фото: соцсети

Бывший префект полиции Парижа считает, что они заранее изучили место преступления. Прокуратура начала расследование, точная сумма ущерба уточняется.

В музее заявили, что он будет закрыт в воскресенье.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2025, 23:11
    Гость: "Фантомас" - фильм документальный.

    Совершенно точно вам говорю, без комиссара Жюва это преступление не раскрыть.

  2. 19.10.2025, 21:17
    Гость: Отдавай обратно !

    Франция! Верни Алжиру - Зидана, а Камеруну - Мбаппе! Говорите, футболёры будут упираться - бумерангом их!

  5. 19.10.2025, 16:46
    Гость: Гость

    Франция столько времени грабит другие страны,поэтому и бумеранг прилетел.
    Акция называется-"вор у вора дубинку украл".

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»
Геополитика без «красных линий»
Мат у школы: глава района попал в больницу после скандала с губернатором
«Добровольцы закончились»: власти готовят «тихую» мобилизацию? Что скрывает законопроект о резервистах
Избранное
«СерьГа», 5 сентября, «16 Тонн»
До конституционного признания животных в России — один шаг?
«Симфоджаз: сделано в России», 30 октября, ММДМ
«Наша репутация на Западе столь одиозна, что это открывает блестящую возможность делать то, что нужно»
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
Добрые поступки «Твари добро»
Владимир Спиваков разрешил Оркестру Сергея Мазаева похулиганить в Доме музыки
Пророщенные зерна – надежный источник витаминов
Руби концы «Фрагменты» (интернет-сингл)
Грета и Чубайс одобряют: правительство разрешило губернаторам вводить «социальную норму» на электричество
«Сегодня в международной политике действует одно правило - правил больше нет»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации