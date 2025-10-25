Трамп попросит помощи Китая в урегулировании конфликта на Украине

12:26 25.10.2025

Президент США Дональд Трамп хотел бы привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, об этом политик рассказал на борту Air Force One, направляясь в Малайзию, где начнется его азиатское турне.

«Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень серьезные санкции против России. Я считаю, что эти санкции будут, знаете ли, очень болезненными. Они очень сильные. Но я бы хотел, чтобы Китай нам помог», — приводит его слова РБК.

Позднее в рамках турне Трамп отправится на саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южную Корею. Предполагается, что 30 октября там состоится встреча американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина.

«У меня хорошие отношения, как вы знаете, с председателем Си. Очень хорошие. Мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча. <...> Одна из тем, которые мы обсудим, — это Россия и Украина», — сказал Трамп.

Президент США ранее уже отмечал, что хочет обсудить с Си возможность повлиять на Россию в контексте урегулирования ситуации на Украине «с помощью нефти, энергетики или чего-то еще». МИД Китая в ответ на это заявил, что «принуждение и давление не решат проблему». При этом Пекин подчеркнул, что продолжает «стоять на стороне мира» и настаивать на прекращении огня.