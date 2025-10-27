Журнал Time поменял фото Трампа на обложке после его критики

21:44 27.10.2025

Журнал Time поменял портрет президента США Дональда Трампа на обложке ноябрьского номера после критики американского лидера. Теперь глава Белого дома изображен в анфас, пишут «Ведомости».

Изменился и подзаголовок: вместо надписи «Его триумф» теперь написано «Мир Трампа».

14 октября Трамп раскритиковал свою фотографию, сделанную с нижнего ракурса и опубликованную журналом Time. Саму статью он оценил как «относительно хорошую», но фотографию – «худшей из всех возможных». Он пояснил, что этот ракурс «убрал» его волосы, в результате чего на макушке оказалось «нечто, похожее на парящую корону, но очень маленькую».

Статья посвящена мирной сделке по сектору Газа. 13 октября Трамп объявил о завершении войны в анклаве и возвращении оставшихся в живых 20 израильских заложников. В рамках соглашения также были освобождены порядка 2000 палестинских заключенных.