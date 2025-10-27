Журнал Time поменял фото Трампа на обложке после его критики

Журнал Time поменял портрет президента США Дональда Трампа на обложке ноябрьского номера после критики американского лидера. Теперь глава Белого дома изображен в анфас, пишут «Ведомости».

Изменился и подзаголовок: вместо надписи «Его триумф» теперь написано «Мир Трампа».

14 октября Трамп раскритиковал свою фотографию, сделанную с нижнего ракурса и опубликованную журналом Time. Саму статью он оценил как «относительно хорошую», но фотографию – «худшей из всех возможных». Он пояснил, что этот ракурс «убрал» его волосы, в результате чего на макушке оказалось «нечто, похожее на парящую корону, но очень маленькую».

Статья посвящена мирной сделке по сектору Газа. 13 октября Трамп объявил о завершении войны в анклаве и возвращении оставшихся в живых 20 израильских заложников. В рамках соглашения также были освобождены порядка 2000 палестинских заключенных.

