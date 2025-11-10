Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна

10:36 10.11.2025

Сенат США одобрил законопроект для прекращения шатдауна и восстановления работы правительства. За документ проголосовали 60 сенаторов, против — 40, сообщает "Коммерсант".

Теперь документ направят в Палату представителей. После принятия его должен подписать президент США Дональд Трамп. Процесс может занять несколько дней.

Как сообщало Politico, документ должен стать основой для нового бюджетного плана, включающего финансирование нескольких ключевых ведомств на весь финансовый год. В частности, средства будут выделены Министерству сельского хозяйства, Управлению по контролю за продуктами и лекарствами, ведомству по делам ветеранов, а также на военные строительные проекты и деятельность Конгресса. Остальные государственные структуры получат временное финансирование до 30 января.

Шатдаун начался 1 октября и продолжается рекордные 39 дней. Приостановка работы правительства произошла из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу субсидий в рамках Obamacare и финансирования программы Medicaid.