Президент Ирана заявил о неизбежности переноса столицы из Тегерана

08:10 21.11.2025

Глава Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением о необходимости переноса столицы страны из Тегерана.

По его словам, ключевыми причинами для такого решения стали критическая перенаселенность мегаполиса и острая нехватка водных ресурсов. Соответствующее заявление было распространено в четверг информационным агентством ИРНА.

«У нас нет выбора. Это необходимость», — подчеркнул Пезешкиан, пояснив, что дальнейший рост численности населения Тегерана сделает проблему водоснабжения неразрешимой.

Президент отметил, что кризис с водой затрагивает не только столичный регион, но и целый ряд других провинций государства. Ситуация усугубляется устойчивой тенденцией к снижению количества осадков, которая наблюдается в Иране на протяжении последних пяти лет. Как свидетельствуют данные национальных метеорологических служб, в нынешнем году уровень осадков в Тегеране оказался на 40% ниже среднестатистической нормы.