Президент Ирана заявил о неизбежности переноса столицы из Тегерана

Глава Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением о необходимости переноса столицы страны из Тегерана.

По его словам, ключевыми причинами для такого решения стали критическая перенаселенность мегаполиса и острая нехватка водных ресурсов. Соответствующее заявление было распространено в четверг информационным агентством ИРНА.

«У нас нет выбора. Это необходимость», — подчеркнул Пезешкиан, пояснив, что дальнейший рост численности населения Тегерана сделает проблему водоснабжения неразрешимой.

Президент отметил, что кризис с водой затрагивает не только столичный регион, но и целый ряд других провинций государства. Ситуация усугубляется устойчивой тенденцией к снижению количества осадков, которая наблюдается в Иране на протяжении последних пяти лет. Как свидетельствуют данные национальных метеорологических служб, в нынешнем году уровень осадков в Тегеране оказался на 40% ниже среднестатистической нормы.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.11.2025, 15:04
    Гость: предсказатель Грыша

    Перенос столицы империи РФ также актуален, геополитически, инфраструктурно и населенчески . Нынешняя столица - архаизм 13 века .

  2. 21.11.2025, 14:40
    Гость: Евроазиец

    Очень многие переносят столицы. И у нас в Евроазии давно назрело. Пора строить Сарай-2.0

  4. 21.11.2025, 13:38
    Гость: Старый

    Кто визжал, что нефть заканчивается? Я еще 30 лет назад говорил, что нефть - это мелочи, а вот вода заканчивается уже сейчас. Кушайте, не обляпайтесь.

  5. 21.11.2025, 13:37
    Гость: Старый

    Кому опять чего то должна Россия? Вы школьные учебники этих полудурков читали? Ребзики выбрали свою сторону, вот та сторона пусть и помогает этим лимитрофам.

Все комментарии (13)
Судебное заседание по МН17: новые шаги защиты
