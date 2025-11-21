Президент Ирана заявил о неизбежности переноса столицы из Тегерана
Глава Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением о необходимости переноса столицы страны из Тегерана.
По его словам, ключевыми причинами для такого решения стали критическая перенаселенность мегаполиса и острая нехватка водных ресурсов. Соответствующее заявление было распространено в четверг информационным агентством ИРНА.
«У нас нет выбора. Это необходимость», — подчеркнул Пезешкиан, пояснив, что дальнейший рост численности населения Тегерана сделает проблему водоснабжения неразрешимой.
Президент отметил, что кризис с водой затрагивает не только столичный регион, но и целый ряд других провинций государства. Ситуация усугубляется устойчивой тенденцией к снижению количества осадков, которая наблюдается в Иране на протяжении последних пяти лет. Как свидетельствуют данные национальных метеорологических служб, в нынешнем году уровень осадков в Тегеране оказался на 40% ниже среднестатистической нормы.
Перенос столицы империи РФ также актуален, геополитически, инфраструктурно и населенчески . Нынешняя столица - архаизм 13 века .
Очень многие переносят столицы. И у нас в Евроазии давно назрело. Пора строить Сарай-2.0
У Ирана за всю его историю было множество столиц.
Кто визжал, что нефть заканчивается? Я еще 30 лет назад говорил, что нефть - это мелочи, а вот вода заканчивается уже сейчас. Кушайте, не обляпайтесь.
Кому опять чего то должна Россия? Вы школьные учебники этих полудурков читали? Ребзики выбрали свою сторону, вот та сторона пусть и помогает этим лимитрофам.