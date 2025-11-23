США включили в план по Украине амнистию для Зеленского
В новый план США по урегулированию украинского конфликта был включен специальный пункт о послевоенной амнистии для президента Украины Владимира Зеленского, пишет News.ru со ссылкой на The Washington Post. Газета утверждает, что это условие было добавлено по требованию Киева.
Пункт об амнистии предназначен для того, чтобы защитить Зеленского и других членов его правительства. Он должен служить гарантией, что они «не столкнутся с расследованием» по делам о коррупции в энергетическом секторе.
Кроме того, в план американскими чиновниками было добавлено еще одно предложение, касающееся политического процесса. Речь идет о проведении выборов на территории Украины в течение 100 дней после того, как будет подписано соглашение о прекращении конфликта.
Пускай амеры Зелю включают хоть в список папского святого престола для канонизации. Это ни для кого не имеет значения.
Зеля очень скоро окажется в Израиле или США, возможно осядет в Париже или Швейцарии. Если его сами амеры не грохнут раньше. Он слишком много знал, да и стырил немало.
Обязательно амнистировать, но сначала повесить.
Мобилизованные заплатят за всё. С обоих сторон. Такое вот равенство народов, панимаишььььь.....
Какая амнистия? Если хахлы его на осиновый кол не посадят, то значит они ..............
Очень просто, надо выучить таблицу деления, и вовремя отфутболить кормящей руке оговорённую сумме и ты в дамках!