США включили в план по Украине амнистию для Зеленского

13:56 23.11.2025

В новый план США по урегулированию украинского конфликта был включен специальный пункт о послевоенной амнистии для президента Украины Владимира Зеленского, пишет News.ru со ссылкой на The Washington Post. Газета утверждает, что это условие было добавлено по требованию Киева.

Пункт об амнистии предназначен для того, чтобы защитить Зеленского и других членов его правительства. Он должен служить гарантией, что они «не столкнутся с расследованием» по делам о коррупции в энергетическом секторе.

Кроме того, в план американскими чиновниками было добавлено еще одно предложение, касающееся политического процесса. Речь идет о проведении выборов на территории Украины в течение 100 дней после того, как будет подписано соглашение о прекращении конфликта.