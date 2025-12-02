Российский танкер подвергся атаке в Черном море
Российский танкер, перевозивший растительное масло, подвергся удару в Черном море, заявило турецкое управление мореходства.
"Груженный растительным маслом танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России в Грузию, сообщил о том, что подвергся атаке в 80 морских милях от берегов Турции. На данный момент просьбы о помощи не поступало", — цитирует сообщение РИА Новости.
Как уточнили в управлении, находящиеся на борту 13 членов экипажа чувствуют себя нормально. Судно самостоятельно движется к порту Синоп.
Танкер длиной 140 метров ходит под российскими флагом.
По данным Росморречфлота, сообщение об инциденте с MIDVOLGA-2 поступило в 8:00. Теплоход атаковали с помощью беспилотников.
"Есть незначительные повреждения надстройки, водотечности нет. Связь с судном и судовладельцем установлена", — уточнили в ведомстве.
В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Накануне газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.
Все,что происходит вокруг - происходит ТОЛЬКО от полной безнаказанности русофобов ,и от полной трусливой беззубости России.Еще в 2022 году вся эта шакалья стая затряслась в истеричном ужасе...а потом посмотрели на Россию,и стали наглеть с каждым днем.
А если уж "зрить в корень" - то все это "проверяние на слабО" началось еще в 1991 году с помощью прибалт.нацистов.Первым же Законом они лишили всех русских гражданства и гражданских Прав,точно как в свое время немецких евреев при Гитлере.И по сей день им ВСЕ сходит с грязных ССовских лап !
Пускай, для начала, войну назовут войной! , Боюсь, не дождëтесь.
Просто так что-ли число $-вых миллиардеров и количество ихних миллиардов растëт по экспоненте?
Спуститесь на землю, dear friend!
После этой атаки укрофашистов на мирное российское судно хочу напомнить Кремлю о простой истине. В белых перчатках не воюют и пора бы хоть одну ракету в здание правительства Юкрейн для остужания чокнутых нациков. Уже пошло 2 дня после атак на танкера с российскими экипажами и кроме невнятного мычания дипломата из МИД нет никаких действий по принципу око за око-зуб за зуб. Слабаки!