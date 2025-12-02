Украинские СМИ назвали зарплату Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен, что примерно равняется 50 тысячам рублей, а также имеет накопления с бизнес-проектов. Об этом пишет издание hromadske.ua в своем исследовании.

Как следует из текста, в 2024 году Зеленский получал 28 тысяч гривен, что в два раза меньше средней зарплаты госслужащего по стране. По мнению журналистов, «для поддержания комфортной для себя жизни Зеленский опирается на сбережения времен «Квартала 95», пишет Газета.RU.

«Зеленский имеет неплохие накопления, он работал в бизнесе успешно, поэтому он может себе это позволить, может волонтерить фактически на этой должности», — заявил украинский экономист Владимир Дубровский.

При этом согласно опубликованной офисом президента Украины декларации, Владимир Зеленский и члены его семьи за минувший год заработали более 15 млн гривен (около 31 млн рублей). По данным СМИ, заработок подсчитывался с учетом зарплаты президента, банковских процентов и дохода от сдачи недвижимости в аренду. Сумма от этих поступлений составила около семи миллионов гривен.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2025, 22:24
    Гость: Да

    Правда?

    Но ещё неделю назад были...на директоров департаментов...Хотя, с не смотрел на ВСЕХ,

  2. 02.12.2025, 22:17
    Гость: ant1949

    Украинцы имеют практически халявного президента, который заработал на жизнь уникальной игрой на пианино.
    Они забыли русские народные мудрости, гласящие:"дорого-да мило, дёшево-да гнило" и "халявный СЫР бывает только в мвшеловках".

  4. 02.12.2025, 20:59
    Гость: Ну

    Сведения о недвижимости чиновников и их доходах сегодня засекречены.Это теперь гостайна.Какие декларации, что Вы?

Все комментарии (11)
