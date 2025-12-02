Украинские СМИ назвали зарплату Зеленского

17:29 2.12.2025

Украинский лидер Владимир Зеленский живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен, что примерно равняется 50 тысячам рублей, а также имеет накопления с бизнес-проектов. Об этом пишет издание hromadske.ua в своем исследовании.

Как следует из текста, в 2024 году Зеленский получал 28 тысяч гривен, что в два раза меньше средней зарплаты госслужащего по стране. По мнению журналистов, «для поддержания комфортной для себя жизни Зеленский опирается на сбережения времен «Квартала 95», пишет Газета.RU.

«Зеленский имеет неплохие накопления, он работал в бизнесе успешно, поэтому он может себе это позволить, может волонтерить фактически на этой должности», — заявил украинский экономист Владимир Дубровский.

При этом согласно опубликованной офисом президента Украины декларации, Владимир Зеленский и члены его семьи за минувший год заработали более 15 млн гривен (около 31 млн рублей). По данным СМИ, заработок подсчитывался с учетом зарплаты президента, банковских процентов и дохода от сдачи недвижимости в аренду. Сумма от этих поступлений составила около семи миллионов гривен.