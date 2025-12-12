Путин и Эрдоган обменялись мнениями о планах Европы в отношении активов РФ
Президент России Владимир Путин провел переговоры в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран обменялись мнениями по намерениям европейцев устроить "грандиозное жульничество" с активами РФ.
"Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами, президент (РФ) дал соответствующую, хорошо всем известную оценку. И в целом, конечно, стороны сошлись, что подобные необдуманные действия со стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы", - приводит слова Пескова "Интерфакс".
Переговоры президента России и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с участием делегаций длились около 40 минут в закрытом от прессы режиме. Затем они продолжили общение в формате тет-а-тет, сообщает РИА Новости.
Путин прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета. Затем он принял участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путин и год мира и доверия?Не смешите мои тапочки.
Не верь турку и еврею. Обманут и не поперхнутся.
Разве президенты РФ и Турции не знают что Бреттон-Вудская система давно в небытие и она заменена всеобщим доверием ничем не обеспеченного зеленого фантика которая скоро заменят на ее электронный вариант? Электронные деньги, а отличие от зеленых бумажек, одним нажатием кнопки исчезнут как прошлогодний снег и их даже невозможно будет украсть как это сделали "наши коллеги и пагтнегы" из Гейропы и США благодаря властям РФ с ЗВР накопленных трудом простых работяг.
у Эрдогана тоже есть планы на активы РФ?
там без отдачи на еще одну АЭС убыточный не выдал ?
о чем, а вшивый про баню.