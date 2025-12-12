Путин и Эрдоган обменялись мнениями о планах Европы в отношении активов РФ

16:10 12.12.2025

Президент России Владимир Путин провел переговоры в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран обменялись мнениями по намерениям европейцев устроить "грандиозное жульничество" с активами РФ.

"Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами, президент (РФ) дал соответствующую, хорошо всем известную оценку. И в целом, конечно, стороны сошлись, что подобные необдуманные действия со стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Переговоры президента России и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с участием делегаций длились около 40 минут в закрытом от прессы режиме. Затем они продолжили общение в формате тет-а-тет, сообщает РИА Новости.

Путин прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета. Затем он принял участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия.