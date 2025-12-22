В Румынии откроют второй крупный хаб для военных поставок Киеву

Румынские власти планируют в январе 2026 года запустить второй по масштабу логистический центр, предназначенный для координации и транзита вооружений в интересах Украины. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны со ссылкой на заявление заместителя командующего миссией НАТО по содействию безопасности и подготовке украинских военных генерала Майка Келлера.

Новый объект будет функционировать совместно с уже действующим логистическим узлом в польском Жешуве. Отмечается, что его создание призвано не только обеспечить альтернативный маршрут поставок, но и повысить устойчивость всей системы военной логистики на восточном фланге Североатлантического альянса.

Как уточнили в румынском оборонном ведомстве, центр сосредоточится на передаче артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, а также оборудования радиоэлектронной борьбы.

Параллельно на уровне Евросоюза продолжается формирование финансовых механизмов поддержки Киева. По итогам декабрьского саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны союза договорились связать закупки вооружений Украиной за счет кредита в 90 млрд евро с приобретением продукции у европейских производителей. При этом инициатива использования замороженных российских активов для финансирования этих поставок поддержки в Брюсселе не получила.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2025, 17:57
    Гость: stalker

    От этого хаба в Одесскую область ведут два крупных моста. Вот и задача нашим военным от них камня на камне не оставить

  3. 22.12.2025, 16:30
    Гость: кто то очень любит врать

    "При этом инициатива использования замороженных российских активов для финансирования этих поставок поддержки в Брюсселе не получила."
    Это попытка врать, как всегда.
    Поддержки да, не получила, но еврокомиссия все равно сделала - как всегда.
    Вопрос перенесен на будущее, средства "заморожены" и являются гарантией неплатежеспособности укронацистов - те деньги украли.

  4. 22.12.2025, 14:59
    Гость: Ну

    а если бы они еще и энергоресурсы дешевый брали у "России", то могли бы и авианосцами снабжать. А но многие политики переживают за русофобов и их комфорт. Как можно вообще с явными врагами торговать стратегическим сырьем?

  5. 22.12.2025, 14:49
    Гость: вот так

    Не могу понять чем руковотствуются в Кремле и не перекрывают все доступы на Украину из соседних стран !
    Давно надо было овладеть Измаилом и Приднестровьем ,а не идти с крестом в руках как монахи ,тут можно бомбить там нельзя .Берите пример с тех же Американцев или Евреев.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Германия потеряла более 70% экспорта в Россию после ввода санкций
© KM.RU, Илья Шабардин
Военкор Сладков: В Донецке полный кошмар
ЕС согласовал пакет помощи Украине на 90 млрд евро на два года
Избранное
«Моральный кодекс» отметил юбилей своими самыми интеллигентными песнями
Сергей Мазаев объяснил, почему русский перевод песни Челентано оказался лучше оригинала
Судебное заседание по МН17: новые шаги защиты
Одиночество окон «Лезвие» (интернет-сингл)
Lюstra Bar осветил путь «Моральному кодексу»
Гарик Сукачев, 21 июля, VK Музыка Summer Stage
«Конец Фильма», 2 февраля, «16 Тонн»
Аборт мозга «Влечение» (компакт-кассета)
Sirix «Хочется покурить» (интернет-сингл)
«Северный Флот», 27 февраля, «16 Тонн»
Тимур Кулибаев — биография бизнесмена, инвестора, мецената
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации