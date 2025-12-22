В Румынии откроют второй крупный хаб для военных поставок Киеву

08:49 22.12.2025

Румынские власти планируют в январе 2026 года запустить второй по масштабу логистический центр, предназначенный для координации и транзита вооружений в интересах Украины. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны со ссылкой на заявление заместителя командующего миссией НАТО по содействию безопасности и подготовке украинских военных генерала Майка Келлера.

Новый объект будет функционировать совместно с уже действующим логистическим узлом в польском Жешуве. Отмечается, что его создание призвано не только обеспечить альтернативный маршрут поставок, но и повысить устойчивость всей системы военной логистики на восточном фланге Североатлантического альянса.

Как уточнили в румынском оборонном ведомстве, центр сосредоточится на передаче артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, а также оборудования радиоэлектронной борьбы.

Параллельно на уровне Евросоюза продолжается формирование финансовых механизмов поддержки Киева. По итогам декабрьского саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны союза договорились связать закупки вооружений Украиной за счет кредита в 90 млрд евро с приобретением продукции у европейских производителей. При этом инициатива использования замороженных российских активов для финансирования этих поставок поддержки в Брюсселе не получила.