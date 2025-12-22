В Румынии откроют второй крупный хаб для военных поставок Киеву
Румынские власти планируют в январе 2026 года запустить второй по масштабу логистический центр, предназначенный для координации и транзита вооружений в интересах Украины. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны со ссылкой на заявление заместителя командующего миссией НАТО по содействию безопасности и подготовке украинских военных генерала Майка Келлера.
Новый объект будет функционировать совместно с уже действующим логистическим узлом в польском Жешуве. Отмечается, что его создание призвано не только обеспечить альтернативный маршрут поставок, но и повысить устойчивость всей системы военной логистики на восточном фланге Североатлантического альянса.
Как уточнили в румынском оборонном ведомстве, центр сосредоточится на передаче артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, а также оборудования радиоэлектронной борьбы.
Параллельно на уровне Евросоюза продолжается формирование финансовых механизмов поддержки Киева. По итогам декабрьского саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны союза договорились связать закупки вооружений Украиной за счет кредита в 90 млрд евро с приобретением продукции у европейских производителей. При этом инициатива использования замороженных российских активов для финансирования этих поставок поддержки в Брюсселе не получила.
Комментарии читателей Оставить комментарий
От этого хаба в Одесскую область ведут два крупных моста. Вот и задача нашим военным от них камня на камне не оставить
Там пшеки гадят, сынок, и стоят в основном фуры. Что ж ты про это не знал, ась?
"При этом инициатива использования замороженных российских активов для финансирования этих поставок поддержки в Брюсселе не получила."
Это попытка врать, как всегда.
Поддержки да, не получила, но еврокомиссия все равно сделала - как всегда.
Вопрос перенесен на будущее, средства "заморожены" и являются гарантией неплатежеспособности укронацистов - те деньги украли.
а если бы они еще и энергоресурсы дешевый брали у "России", то могли бы и авианосцами снабжать. А но многие политики переживают за русофобов и их комфорт. Как можно вообще с явными врагами торговать стратегическим сырьем?
Не могу понять чем руковотствуются в Кремле и не перекрывают все доступы на Украину из соседних стран !
Давно надо было овладеть Измаилом и Приднестровьем ,а не идти с крестом в руках как монахи ,тут можно бомбить там нельзя .Берите пример с тех же Американцев или Евреев.