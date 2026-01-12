МИД Ирана: участники протестов получали указания из-за рубежа
Участники беспорядков в Иране получали указания из-за границы стрелять по людям, заявил глава МИД страны Аббас Аракчина встрече с послами иностранных государств.
"У нас есть записи голосовых сообщений, которые из-за рубежа приходили террористам (протестующим. — Прим. ред.): если есть полиция, стреляйте по полиции. Если нет, то бейте по населению. Единственное важно, чтобы число жертв росло, проливалось больше крови", — приводит его слова РИА Новости.
Сейчас власти страны взяли ситуацию с протестами под контроль, отметил Аракчи.
Он также уточнил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры в ответ на угрозы со стороны Штатов, но при необходимости полностью готов к войне.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он пишет по шаблону.
Если сирийский режим держался только на силе оружия, а не на доверии народа, то зачем такой режим нужен? Получается ты защищаешь диктатора, который оружием держал свой народ в повиновении. Фильм брат2 смотрел? За тобой нет правды.
А я взял и загуглил как там: отличие от других более консервативных мусульманских стран, в Дубае нет строгого требования для немусульманок носить хиджаб...
...
вы не подумали об этом?
Тому кто в женском платье.
В Эмиратах ,мужики ходят в женских плятьях.Вы из них ?