МИД Ирана: участники протестов получали указания из-за рубежа

Участники беспорядков в Иране получали указания из-за границы стрелять по людям, заявил глава МИД страны Аббас Аракчина встрече с послами иностранных государств.

"У нас есть записи голосовых сообщений, которые из-за рубежа приходили террористам (протестующим. — Прим. ред.): если есть полиция, стреляйте по полиции. Если нет, то бейте по населению. Единственное важно, чтобы число жертв росло, проливалось больше крови", — приводит его слова РИА Новости.

Сейчас власти страны взяли ситуацию с протестами под контроль, отметил Аракчи.

Он также уточнил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры в ответ на угрозы со стороны Штатов, но при необходимости полностью готов к войне.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты.

  2. 12.01.2026, 23:12
    Гость: Юри_й

    Если сирийский режим держался только на силе оружия, а не на доверии народа, то зачем такой режим нужен? Получается ты защищаешь диктатора, который оружием держал свой народ в повиновении. Фильм брат2 смотрел? За тобой нет правды.

  3. 12.01.2026, 23:09
    Гость: Юри_й

    А я взял и загуглил как там: отличие от других более консервативных мусульманских стран, в Дубае нет строгого требования для немусульманок носить хиджаб...
    ...

  5. 12.01.2026, 22:32
    Гость: Gur'evo-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Тому кто в женском платье.
    В Эмиратах ,мужики ходят в женских плятьях.Вы из них ?

Все комментарии (37)
