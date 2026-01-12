МИД Ирана: участники протестов получали указания из-за рубежа

12:55 12.01.2026

Участники беспорядков в Иране получали указания из-за границы стрелять по людям, заявил глава МИД страны Аббас Аракчина встрече с послами иностранных государств.

"У нас есть записи голосовых сообщений, которые из-за рубежа приходили террористам (протестующим. — Прим. ред.): если есть полиция, стреляйте по полиции. Если нет, то бейте по населению. Единственное важно, чтобы число жертв росло, проливалось больше крови", — приводит его слова РИА Новости.

Сейчас власти страны взяли ситуацию с протестами под контроль, отметил Аракчи.

Он также уточнил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры в ответ на угрозы со стороны Штатов, но при необходимости полностью готов к войне.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты.