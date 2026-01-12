США пригрозили и дальше захватывать следующие из Венесуэлы танкеры

Вашингтон продолжит захватывать танкеры, которые будут следовать из Венесуэлы без разрешения США, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. 

По ее словам, американский президент Дональд Трамп «четко дал понять»: покинуть Венесуэлу смогут только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение США. «Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли от США», — приводит ее слова РБК.

О полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, Трамп объявил в конце декабря. С тех пор американские власти регулярно отчитываются о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозят нефть в нарушение санкций. Пятым по счету танкером стал Olina, захваченный 9 января в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго. Южное командование США заявило, что военные высадились с борта эсминца Gerald R. Ford и задержали танкер «без происшествий».

Среди захваченных американскими военными танкеров оказался Marinera, который шел под флагом России. 

