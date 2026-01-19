Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39

Число жертв столкновения скоростных поездов в Испании достигло 39, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию COPE.

По данным агентства Europa Press со ссылкой на источники в МВД Испании, пострадали 152 человека, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии, 24 — в тяжелом.

Авария случилась около 19:40 (21:40 мск) 18 января в населенном пункте Адамус в провинции Кордова. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

На месте продолжают работать экстренные службы.

  1. 19.01.2026, 15:25
    Гость: Квадробобер

    Несколько раз ездил на поездах в Испании. Скорость движения достигала 300 км/час, а то и выше. При такой скорости конечно должно много пострадать. К счастью, у нас нет таких скоростей.

  3. 19.01.2026, 13:59
    Гость: Ну

    Наверное машинист управлял поездами, но не туда свернул. С кем не бывает ? А был бы ИИ , то все бы доехали куда ехали. Отдадим ИИ все сферы управления, ага.

Все комментарии (8)
