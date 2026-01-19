Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39
Число жертв столкновения скоростных поездов в Испании достигло 39, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию COPE.
По данным агентства Europa Press со ссылкой на источники в МВД Испании, пострадали 152 человека, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии, 24 — в тяжелом.
Авария случилась около 19:40 (21:40 мск) 18 января в населенном пункте Адамус в провинции Кордова. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.
На месте продолжают работать экстренные службы.
